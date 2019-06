Bei den Bezirksmeisterschaften, die es künftig nicht mehr geben wird, räumten Schützen aus dem Kreis ab.

Bei der Bezirksmeisterschaft im Bogenschießen nahmen die Teilnehmer aus dem Schützenkreis Heidenheim viele Titel mit nach Hause. Die Bogenabteilung des SV Mergelstetten richtete die Meisterschaft auf dem Bogenplatz auf den Reutenen aus.

Markus Arbogast vom SSV Steinheim holte sich mit 602 Ringen den Vizetitel in der Recurve Herrenklasse. Sein Vereinskollege Paul Wallner wurde mit 621 Ringen auch Vizemeister in der Recurve Masterklasse der Herren. Ebenfalls vom SSV Steinheim wurde Sarah Seebauer mit 512 Ringen Vizebezirksmeisterin in der Recurve Schüler A weiblich Klasse. Auch Elenor Walter vom SSV Steinheim wurde in der Recurve Schüler B weiblich Klasse Vizemeisterin mit 512 Ringen. Dritte wurde Kaja Neumann vom ZV Sontheim mit 371 Ringen.

In der Recurve Schüler C Klasse wurde Lars Walter vom SSV Steinheim neuer Bezirksmeister mit 254 Ringen. Ebenfalls platziert wurde Alexander Allgayer vom ZV Sontheim, mit 211 Ringen wurde er Dritter.

Viveca Niekranz vom ZV Sontheim sicherte sich den Bezirksmeistertitel in der Recurve Juniorinen Klasse mit 450 Ringen.

Die Compound Jugendklasse war ausschließlich mit Schützen aus dem Kreis besetzt. Erster wurde Niklas Niemann vom ZV Sontheim mit 630 Ringen. Leon Fache vom SV Mergelstetten wurde Vizemeister mit 609 Ringen. Der dritte Platz ging an Yannick Ortwein, ebenfalls vom ZV Sontheim, mit 597 Ringen.

In der Compound Junioren Klasse wurde Jona Glomb vom SV Gussenstadt mit 571 Ringen neuer Bezirksmeister.

Heiko Manteufel vom BSC Waibertal wurde mit 479 Ringen neuer Bezirksmeister in der Blankbogen Herren Klasse. Dritter wurde Stefan Koch vom ZV Sontheim mit 356 Ringen.

In der Blankbogen Masterklasse gingen ebenfalls alle drei Titel in den Schützenkreis Heidenheim: Erster wurde Bernd Ortwein vom ZV Sontheim mit 510 Ringen, gefolgt von Andreas Peschke vom BSC Waibertal mit 497 Ringen. Dritter wurde Klaus Czesla mit 484 Ringen, ebenfalls vom BSC Waibertal.

Julian Donisz vom BSC Waibertal wurde in der Blankbogen Schülerklasse neuer Bezirksmeister mit 281 Ringen.

In der Langbogenklasse Herren wurde Georg Brandt vom SV Schnaitheim neuer Bezirksmeister mit 524 Ringen. Brandt (Jahrgang 1937) war der älteste Starter an diesem Tag. Dritter wurde Mehmet Ali Kartal vom SV Mergelstetten mit 486 Ringen.

Daniela Hartmann, ebenfalls vom SV Schnaitheim, wurde mit 413 Ringen neue Bezirksmeisterin in der Langbogen Damen Klasse.

In der Mannschaftswertung wurden Kaja Neumann, Aurora Sommer und Quirin Trippler vom ZV Sontheim neuer Bezirksmeister mit 915 Ringen.

Ebenfalls Bezirksmeister wurden Georg Brandt, Daniela Hartmann und Frank Schmeisser vom SV Schnaitheim mit 1179 Ringen, dicht gefolgt von Mehmet Ali Kartal, Peter Schmucker und Klaus Theilacker vom SV Mergelstetten mit 1017 Ringen.

Wehmütig kündigte Bezirksbogenreferentin Renate Wittner an, dass dies die letzte Bezirksmeisterschaft im Bereich Bogen war. Zukünftig wird diese Ebene nach der Kreismeisterschaft bei der Qualifikation zur württembergischen und deutschen Meisterschaft übersprungen.