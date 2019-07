Der Sportler vom BSC Waibertal feiert gelungene Generalprobe für die Europameisterschaft.

Die Startkarte für die Europameisterschaft, die vom 2. bis 10. August in den Niederlanden (Doorwerth) stattfindet, schon in der Tasche, sollte die deutsche Meisterschaft in Altenkirchen (Westerwald) für Andreas Peschke vom Bogensportclub Waibertal zu einer Standortbestimmung werden.

Nach einem guten Start am ersten Tag führte er in der Klasse Senioren Barebow Recurve mit 31 Punkten. Der zweite Tag wurde zur Hitzeschlacht. Bei 30 Grad Celsius und praller Sonne ging es in den zweiten, äußerst anspruchsvollen Parcours. Steile Bergauf- wie Bergabschüsse waren zu meistern. Nach 10 Stunden Wettkampf, 28 Scheiben und 112 Pfeilen schmolz Peschkes Vorsprung auf 18 Ringe.

In einem spannenden Finale am dritten Tag konnte er sich aber deutlich absetzen und siegte mit 1068 Punkten vor Harry Schweigkoffer (988/PBC Bürstadt). Danit feierte Peschke eine gelungene Generalprobe vor der EM.