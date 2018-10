Mergelstetten Nach Trainerentlassung: bleibt der SVM II im Spielbetrieb?

Mergelstetten / Edgar Deibert

In der Kreisliga B 5 soll sich die Zukunft des Mergelstetter Teams bald klären. Der Abteilungsleiter ist positiv gestimmt.

Die Entlassung von Trainer Mike Maihofer und „Co“ Andreas Stenske beim SV Mergelstetten II nach dem 4. Spieltag der laufenden Saison sorgt weiterhin für Gesprächsstoff. Einen Tag nach dem 5:1-Sieg des SVM II in Oggenhausen wurde das Trainergespann von seinen Pflichten entbunden.

Maihofer betonte in der vergangenen Woche gegenüber der HZ, dass keine sportlichen Gründe zu diesem Schritt geführt hätten. Dies bestätigte am Samstag auch Marcel Hiepler. „Es waren interne Dinge, weswegen wir diesen Entschluss gefasst haben“, erklärt der Leiter der Fußballabteilung des SV Mergelstetten. „Aus sportlicher Sicht möchten wir uns bei Mike Maihofer und Andreas Stenske für ihre Arbeit bedanken. Es gibt aber auch andere Belange, die wir berücksichtigen müssen.“ Details wollte Hiepler auf Nachfrage nicht nennen.

Maihofers Nachfolge noch unklar

Maihofer hatte die Vermutung geäußert, dass in der Folge Spieler darüber nachdenken, zurückzutreten. „Dass uns Spieler verlassen, davon gehe ich nicht aus“, zeigte sich Abteilungsleiter Hiepler in diesem Punkt optimistisch. Allerdings räumte der 37-Jährige ein, dass Trainerentlassungen in der Regel solche Überlegungen nach sich ziehen. Maihofers Nachfolge solle erst dann geklärt werden, wenn feststeht, dass es weiterhin eine zweite Mannschaft des SV Mergelstetten geben wird, so Hiepler weiter.

Gestern sprang der Abteilungsleiter im Spiel beim AC Milan Heidenheim II selbst übergangsweise als Trainer ein.

Die Fußballabteilung des SV Mergelstetten war in der vergangenen Woche nicht für eine Stellungnahme erreichbar und nicht, wie am 28. September geschrieben, der SV Mergelstetten.