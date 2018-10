Hawaii Andreas Jung absolvierte den Ironman Hawaii

Hawaii / hz

Während Patrick Lange Geschichte schrieb, zeigte auch der gebürtige Heidenheimer Andreas Jung eine gute Leistung und absolvierte den berühmten Triathlon auf Hawaii in einer Zeit von 9:19:14 Stunden.

Der in Heidenheim aufgewachsene Triathlet Andreas Jung nahm an seiner zweiten Ironman-Weltmeisterschaft teil. Der Wettkampf wird jedes Jahr auf der größten der Pazifikinseln von Hawaii, der Big Island, ausgetragen. Jung erzielte solide Ergebnisse in allen drei Disziplinen (siehe Infokasten) und erreichte die Ziellinie auf dem berühmten Ali'i Drive nach 9:19:14 Stunden. Damit belegte der 31-Jährige den 59. Platz in seiner Altersklasse M 30 bis 34 und landete in der Gesamtwertung auf Platz 253. Insgesamt absolvierten 2306 Athleten das Rennen.

In diesem Jahr boten sich auf der Insel einmalige Bedingungen für ein schnelles Rennen. Dies wurde unter anderem durch die Streckenrekorde der Profi-Männer durch Patrick Lange (7:52:39 Stunden) und der Profi-Frauen durch Daniela Ryf (8:26:16 Stunden) deutlich. Die gewohnte Zirkulation des pazifischen Südtropenhochs blieb beim Ironman aus. Dies hatte zur Folge, dass die Winde konstant aus südwestlicher Richtung kamen und nicht wie sonst im Laufe des Rennens drehen. Die Athleten hatten damit insbesondere auf der Radstrecke mit weitaus weniger Gegenwind zu kämpfen.

Großes Gewirr beim Start

Jung wurde bereits in seiner Paradedisziplin, dem Schwimmen, gefordert. „An der Startlinie ging es sehr eng zu. Es dauerte gut einen Kilometer bis sich das Feld an der Spitze einigermaßen entzerrt hatte“, schildert Jung. Dabei seien ihm einige Arme und Beine in den Weg gekommen. Zudem habe er viel Meerwasser geschluckt, sodass ihn beim letzten Schwimmkilometer auch noch Magenprobleme quälten. Dennoch verließ er nach 54:11 Minuten mit einer guten Platzierung, als 23. in seiner Altersklasse, den Pazifik.

Beim schnellen Wechsel aufs Rad nahm der Ausdauersportler etwas Nahrung und Wasser auf, um seinen Rennplan sodann weiter zu verfolgen: „Auf dem Rad wollte ich bewusst Körner sparen, um den anschließenden Marathon in 3:10 Stunden laufen zu können“, so der 31-Jährige. Aufgrund der guten Windverhältnisse absolvierte Jung nach schnellen 4:53:12 Stunden den Radkurs. Doch die Konkurrenten waren noch schneller, sodass Jung aus der Top 100 seiner Altersklasse fiel. „Mit der Zeit war ich eigentlich zufrieden, allerdings war mir angesichts der Wattwerte klar, dass heute mehr drin gewesen wäre.“

Steil, wellig, heiß

Die ersten zwölf Kilometer der Laufstrecke, die durch die Stadt Kailua-Kona führte, verliefen nach Plan, Jung fühlte sich gut. Der folgende Streckenabschnitt verläuft über die steile „Palani Road“, den „Queen Ka'ahumanu Highway“ hinaus Richtung Flughafen ins „Energy Lab“, dem heißesten Abschnitt der Laufstrecke, da die Luft dort steht. Jung konnte sein angestrebtes Tempo nicht halten, dennoch lief er konstant über den sehr welligen und anspruchsvollen Laufkurs.

Nach einer Marathonzeit von 3:26:37 Stunden überquerte der Heidenheimer die Ziellinie: „Es ist einfach ein ganz besonderes Rennen. Hier an der Startlinie dabei sein zu dürfen, ist ein tolles Erlebnis“. Mit dem Rennverlauf ist er zufrieden und freut sich nun – nach einer langen und anstrengenden Saison – auf die Pause.

Im Vergleich zu seiner Teilnahme vor zwei Jahren, hat Andreas Jung seine Zeit beim diesjährigen Hawaii-Ironman um 12 Minuten und 20 Sekunden übertreffen können.