Ravensburg Basketball: Gelingt dem HSB die Revanche?

Ravensburg / HZ

Die U18-Basketballer des HSB tretten am Sonntag in Ravensburg gegen Derendingen und die Gastgeber an.

Während die Herren- und Damenteams des HSB am kommenden Wochenende spielfrei haben und die Partie der U-16-Basketballerinnen (Regionalliga) vorzeitig abgesagt wurde, kämpfen die anderen Heidenheimer Mannschaften um Punkte.

So ist der HSB II (Kreisliga) am Sonntag bei Söflingen IV zu Gast (15.30 Uhr). Das Hinspiel haben die Heidenheimer nach hartem Kampf für sich entscheiden können, doch mit der derzeitigen Verletzten- und Krankenliste wird es schwer sein, diesen Erfolg an der Donau zu wiederholen.

Letzter Spiel der U12 gegen Oberelchingen

Nur noch ein Spiel zu bestreiten haben die U-12-Jungen von Nachwuchstrainer Mateusz Sulka. Da Illertal seine Teilnahme am letzten Saisonturnier abgesagt hat, tritt die Heidenheimer Mannschaft nun am Samstag über die volle Spielzeit gegen Gastgeber Oberelchingen an (10 Uhr).

Die U 16 ist am Samstagmittag in Biberach zu Gast. Zunächst geht es gegen Ehingen, anschließend gegen die Gastgeber. Der längeren Verletztenliste zum Trotz hofft man beim HSB den zweiten Platz verteidigen zu können und im letzten Turnier in Dornstadt vielleicht noch an Weingarten vorbeiziehen zu können. In Ravensburg trifft die U 18 am Sonntag auf den Spitzenreiter der Bezirksliga-Endrunde, den TV Derendingen, sowie die Gastgeber. Dabei sind die Heidenheimer gegen Derendingen auf eine Revanche aus.