Heidenheim Basketball-Jugend ist auf Erfolgskurs

Heidenheim / Petra Hackl

Die Heidenheimer Basketball-Jugend war vor heimischen Publikum erfolgreich. Bei den U-14-Mädchen ging es gegen Reutlingen um die Qualifikation zur Landesliga.

Das Team von Annegret Bosch und Vera Frey kam – obwohl eine Leistungsträgerin fehlte – gut in die Partie, siegte 56:28 und sicherte sich damit den zweiten Tabellenplatz. Nun steht am 11. November noch das Spiel gegen den Tabellenletzten Sindelfingen an, bevor es Ende November in der Landesliga Württemberg weitergeht.

Auch die U-14-Jungs von Trainerin Eva Engelhart überzeugten in eigener Halle. Die TSG Ehingen hatten sie von der ersten Minute an im Griff, das Endergebnis von 62:33 zeugt von der guten Trefferquote des jungen Teams. Die Begegnung gegen die BG Illertal war heiß umkämpft. Beim Stand von 46:46 ging es in die Verlängerung. Hier behielten die Heidenheimer die Nerven und gewannen das mitreißende Spiel 50:48. Damit liegt der HSB auf Platz eins der Bezirksliga und wetteifert mit Illertal und Ulm um die zwei Play-Off-Plätze.

Die U 12 trat in Elchingen an. Trainer Mateusz Sulka war mit den Leistungen seiner Schützlinge zufrieden, dennoch verlor der HSB knapp mit 50:55.