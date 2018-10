Heidenheim Baseballer wollen den Ballpark nochmals zum Beben bringen

Heidenheim / Thomas Jentscher

Die Heidenheim Heideköpfe setzen am Samstag und am Sonntag die Finalserie gegen die Bonn Capitals fort – es sind die letzten Heimspiele für dieses Jahr.

Holen sich die Heidenheimer Baseballer den vierten Stern oder darf Bonn erstmals die deutsche Meisterschaft bejubeln? Die Capitals haben am Mittwoch mit dem 8:3-Heimsieg vorgelegt, Heideköpfe-Trainer Klaus Eckle bleibt aber locker: „Bei uns herrscht keine Panik. Die beiden Mannschaften spielen auf Augenhöhe und wir werden alles daran setzen, das Ding noch umzubiegen.“

Die HSBler wollen noch einmal nach Bonn

In den beiden Heimspielen morgen und am Sonntag (Beginn jeweils 14 Uhr) fällt vermutlich noch nicht die Entscheidung. Nur wenn die Rheinländer beide Partien gewinnen, wäre die Serie bereits zu Ende, das wollen die HSBler aber natürlich verhindern.

Ansonsten geht es am folgenden Wochenende in Bonn mit Spiel vier und eventuell auch einer fünften Partie weiter. Auf jeden Fall gibt es jetzt aber die beiden letzten Heimspiele der Heideköpfe für dieses Jahr und für die Fans die letzte Gelegenheit, den Ballpark noch einmal zum Beben zu bringen.

Außergewöhnliche Werferriege

Und so ein Beben wird auch nötig sein, wenn die Wende gelingen soll. Bonn ging als Favorit in die Saison – vor allem dank der außergewöhnlichen Werferriege. Die deutschen Nationalspieler Markus Solbach, Sascha Koch und Maurice Wilhelm sowie der amerikanische Ex-Profi Riley Barr sind allesamt Spitzenleute, von gleich vier solch starken Pitchern können die anderen Klubs in Deutschland nur träumen.

Als sich die Heideköpfe 2017 in fünf Spielen gegen Bonn die Meisterschaft holten, fehlte bei den Capitals der verletzte Solbach und ihr damaliger US-Pitcher Wilson Lee war deutlich schwächer als jetzt Barr. Zudem haben sie mit Vincent Ahrens wieder ihren besten Catcher am Start.

Mit 40:0 Siegen in Regular Season und Zwischenrunde untermauerten die Rheinländer ihre Favoritenstellung, hatten im Halbfinale beim 3:2 über Regensburg aber große Probleme. In Spiel vier stand Bonn vor dem Aus, schaffte aber noch die Wende und gewann schließlich in einem 19-Inning-Spektakel – das gab dem Team sicherlich großen Auftrieb.

Letztlich erwies sich der durch das lange Spiel durcheinander gekommene Terminplan wohl als Vorteil für die Capitals, die Spiel fünf vergangenes Wochenende fortsetzten und etwas mehr im Rhythmus sind, während die Heideköpfe zweieinhalb Wochen warten mussten.

Gegner war besser im Rhythmus

„Die haben sich da schön eingespielt“, meint auch Eckle, spricht dabei aber von einer eher unglücklichen Niederlage in Bonn. Was muss am Wochenende besser laufen? „Bei uns müssen eben auch mal wieder die Bälle fallen“, meint der Heideköpfe-Manager, der ruhig bleibt, an der Ausrichtung seines Teams nichts ändern will.

Am Schlag lässt sich sowieso nichts erzwingen, die weiten Schläge gelingen nur mit der nötigen Lockerheit. Auf jeden Fall müssen Werfer und die Feldabwehr hellwach sein, dürfen nicht wieder so ein „Big Inning“ wie das vierte am Mittwoch zulassen. Personell können die Heidenheimer aus dem Vollen schöpfen, nur Johannes Krumm ist morgen verhindert.

Morgen werfen die Amerikaner

Im diesem Spiel dürfen auch Nicht-EU-Ausländer als Pitcher auflaufen dürfen, es werden sich wohl RJ Hively für Heidenheim und Barr für Bonn gegenüber stehen. Der Amerikaner spielte vergangenes Jahr noch für Mainz und ist bestens bekannt. Gegen ihn sahen die HSBler schon schlecht aus, feierten aber auch schon klare Siege.

Am Sonntag wird wohl Koch für die Gäste auf den Mound gehen, Eckle hat die Auswahl zwischen Luke Sommer, Clayton Freimuth, Logan Grigsby, Simon Liedtke, Julius Spann und Marcel Giraud. Die Entscheidung fällt erst kurzfristig und hängt natürlich auch vom Spiel am Vortag ab.

Der Druck liegt durch die Niederlage in Spiel eins nun bei den Heideköpfen. Eigentlich müssen sie beide Spiele am Wochenende gewinnen, dann ist ein aufregendes Finale in der Rheinaue zu erwarten. „Bonn ist richtig gut, wir stehen vor einem großen Berg“, zollt auch Eckle Respekt und schiebt nach: „Aber in der Championsleague haben wir Rimini und San Marino geschlagen – die sind eigentlich noch besser als Bonn.“