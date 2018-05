Saarlouis Baseballer siegen trotz Personalnot souverän

Saarlouis / Thomas Jentscher

Die von zahlreichen Ausfällen gebeutelten Heidenheim Heideköpfe gewinnen bei den Saarlouis Hornets mit 4:2 und 13:1, bauen damit ihre Tabellenführung aus.

Wie ist die Lage bei den Heidenheimer Baseballern? Auf der einen Seite treiben Manager Klaus Eckle die anhaltenden Verletzungen seiner Stammspieler Sorgenfalten auf die Stirn, auf der anderen Seite lässt sich das Team nicht bremsen, baute am Pfingstmontag mit einem 4:2 und einem vorzeitigen 13:1 bei den Saarlouis Hornets seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der 1. Liga Süd weiter aus.

Wieder zahlreiche Ausfälle

„Positiv ist, dass wir es geschafft haben, die jüngeren Spieler an das höhere Niveau heran zu führen“, freut sich Eckle. Auch im Saarland waren Vorzeichen für die Heideköpfe nicht allzu rosig, mussten sie doch auf die Verletzten Sascha Lutz, Simon Gühring und Johannes Krumm sowie die verhinderten Ludwig Glaser und Julius Spann verzichten.

Letztlich war dies aber kein Problem, weil die von Eckle und Mike Hartley trainierte Mannschaft defensiv eine fehlerfreie Leistung bot, sich das Pitching weiter stabilisiert hat und „wir ein paar Spieler haben, die den Karren ziehen“. Speziell auf die Leistungsträger Gary Owens, Mitch Nilsson und Shawn Larry – die zusammen fünf Homeruns schlugen – war Verlass, aber auch beispielsweise auch der junge Sammy Tsopatalo bot eine Klasseleistung. „Nun müssen wir schauen, dass die angeschlagenen Spieler bis zum Europacup wieder fit werden“, erklärt Eckle mit Blick auf die Woche in Rotterdam (siehe Info).

Gary Owens macht weiter

Im ersten Spiel machte Owens mit einem Solo-Homerun im ersten Inning da weiter, wo er vor Wochenfrist in Mannheim aufgehört hatte. Doch Saarlouis konnte das Spiel im zweiten Durchgang ausgleichen. Ein Solo-Homerun von Nilsson und ein Single von Owens führten zum 3:1, ehe Saarlouis per Homerun von Yannik Petry auf 2:3 verkürzen konnte. Shawn Larry erhöhte im sechsten Spielabschnitt mit einem weiteren Solo-Homerun wieder auf 4:2 für die Heidenheimer – dabei sollte es bis zum Schluss bleiben.

Denn die Heideköpfe spielten eine starke Defense und konnten sich auf ihren Werfer Clayton Freimuth verlassen. Er löste im fünften Inning Logan Grigsby ab, der bis dahin vier Hits, zwei Walks und drei abgeworfene Schlagleute verzeichnete und zwei Punkte hinnehmen musste. Freimuth zeigte dann einen furiosen Auftritt, gab in fünf Durchgängen nur zwei Hits ab und warf beeindruckende elf Strike-outs.

Vorzeitiger Sieg in Spiel zwei

Deutlich klarer gestalteten die Heideköpfe das zweite Spiel. Zwar gingen hier sogar die Gastgeber im ersten Inning in Führung, bis zum Ende des vierten Durchgangs hatten die Heidenheimer aber mit 3:1 die Nase vorn und schraubten dann mit sieben Punkten im fünften Abschnitt das Ergebnis in die Höhe. Shawn Larry eröffnete das Inning mit einem Homerun, nach vier weiteren Hits und einem Fehler der Gastgeber stand es 7:1. Saarlouis wechselte den Werfer und Mitch Nilsson begrüßte Rudolf Fries gleich mit einem weiteren Schlag über den Zaun, der drei Punkte brachte.

15 Hits für diie Heideköpfe

Mit 15 Hits spielten die ersatzgeschwächten HSBler eine starke Offensive – Gary Owens, Sammy Tsopatalo und Stefan Karpf schlugen jeweils drei Hits. Werfer RJ Hively ließ in fünf Innings nur zwei Hits, einen Run und einen Walk zu. Neun Akteure des Gegners schickte er per Strikeout in den Dugout zurück. Der ihn ablösende Marcel Giraud ließ in zwei Innings gar keinen Hit der Gastgeber zu und verbuchte vier Strike-Outs.

Als „Voith Heidenheim Heideköpfe“ zum Europapokal

Beim Turnier der acht besten europäischen Vereinsmannschaften in Rotterdam (Niederlande), dem European Baseball Champions Cup, geht das Team des HSB als „Voith Heidenheim Heideköpfe“ an den Start.

Der langjährige Topsponsor Voith hat seine Unterstützung für dieses Turnier wieder ausgeweitet und sich die Namensrechte des amtierenden deutschen Meisters für die Europapokalsaison 2018 gesichert. Das Team wird auf europäischer Ebene – wie schon 2016 in Rimini – erneut als „VOITH Heidenheim Heideköpfe“ auflaufen.

Dank zusätzlicher Gelder der Heideköpfe-Hauptsponsoren Kneipp, Heidenheimer Volksbank und Edelmann sowie einiger Privatspenden können die Heideköpfe die Kosten dieses Turniers (mindestens 25 000 Euro) stemmen und sind dabei, ein auch auf europäischer Ebene konkurrenzfähiges Team auf die Beine zu stellen.

Unter anderem verstärkt der langjährige Erfolgstrainer Mike Hartley bereits seit einigen Wochen den Coaching-Staff; als weitere Werfer optimieren Luke Sommer, Ricky Torres, Peter Sykaras und der langjährige deutsche Nationalspieler André Hughes (ehemals Solingen) den ohnehin schon starken Kader. Gespielt wird in Rotterdam vom 5. bis zum 10. Juni.