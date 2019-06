Die Heidenheimer verloren am Wochenende beide Spiele gegen Mainz.

Die Heidenheim Heideköpfe haben am Wochenende zwei knappe Auswärts-Niederlagen gegen Südmeister Mainz Athletics kassiert. Bereits im ersten Spiel am Freitagabend verloren die Heidenheimer mit 5:7, auch die Aufholjagd im achten Spielabschnitt kam zu spät. Die Mainzer ließen auch in Spiel zwei gegen die Heidenheim Heideköpfe am Samstag nicht locker. Mit 4:3 gewannen sie am Ende nach zwei Verlängerungs-Innings. (Ein ausführlicher Bericht folgt.)