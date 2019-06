Das 5:7 und 3:4 der Heidenheimer Baseballer beim Südmeister Mainz Athletics war etwas ärgerlich, schmerzt aber nicht weiter. Jetzt geht es ins Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft.

So gerne gehen Sportler natürlich nicht mit zwei Niederlagen in die entscheidenden Spiele, Heideköpfe-Trainer Klaus Eckle sieht es dennoch gelassen: „Wir hatten einige Ausfälle und ich wollte keinen Werfer zu sehr strapazieren. Mit letzter Konsequenz hätten wird das zweite Spiel sicher gewonnen.“

In der ersten Partie in Mainz bot Eckle am Freitag mit Ricky Torres einen Werfer auf, der bisher noch nicht viel zum Einsatz gekommen war. Zudem fehlten Catcher Simon Gühring und Werfer Marcel Giraud, Shortstop Philip Schulz war am Samstag verhindert und es kamen wieder einige junge Spieler auf den Rasen.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen bereits im Auftaktinning durch einen 2-Run-Homerun von Austin Gallagher in Führung. Diese bauten die Athletics im vierten Spielabschnitt auf 3:0 aus. Bei geladenen Bases übernahm Logan Grigsby die Pitcherverantwortung und hielt sein Team im Spiel. Allerdings brachten die Heidenheimer gegen den stark werfenden Athletics-Pitcher Tim Stahlmann nichts Zählbares zustande. Im siebten Inning legten die Mainzer nochmals vier Runs zum komfortablen Zwischenstand von 7:0 nach.

Im achten Inning verzeichnete dann auch die Offensive des frisch gekürten CEB-Europapokalsiegers die ersten Punkte. Mit einer 5-Run-Rallye gestalteten die Gäste die Partie wieder offen, Andrew Campbell und Ludwig Glaser mit ihren RBI-Doubles sorgten hierbei für die Highlights.

Zu mehr sollte es aber nicht reichen, da den Heideköpfen im neunten Durchgang keine weiteren Runs gegen Athletics-Closer Dominik Golubiewski (ein US-Amerikaner mit polnischem Pass) mehr gelangen. Erwähnenswert auf Heidenheimer Seite war noch das Erstliga-Debüt des erst 15-jährigen Talents Yannic Walther auf der anspruchsvollen Catcherposition.

Mainz lässt nicht locker

Noch spannender verlief die zweite Begegnung, die beim Stand von 3:3 in die Verlängerung ging. Schließlich hatten aber auch hier die Athletics mit 4:3 das bessere Ende für sich. Eckle wollte keinen seiner Top-Werfer zu sehr strapazieren, so teilten sich Justin Erasmus, Mike Bolsenbroek und Enorbel Marquez-Ramirez die Aufgabe.

Gary Owens eröffnete das Spiel mit einem Solo-Homerun, ehe die Mainzer Peter Johannessen und Austin Gallagher ebenfalls mit Solo-Homeruns punkteten. Weite Schläge von Ludwig Glaser und Shawn Larry brachten den Ausgleich im dritten Spielabschnitt, ehe Johannes Krumm im achten Inning per RBI-Single die 3:2-Führung markierte.

Das Spiel schien entschieden zu sein, ließ Marquez-Ramirez doch kaum etwas zu. Doch einige Unkonzentriertheiten und völlig ungewohnt fünf Fehler der Feldverteidigung brachten die Platzherren wieder ins Spiel und ein Opfer-Flugball von Austin Gallagher im neunten Inning bedeutete schließlich den Ausgleich. In der Verlängerung gelang den Heideköpfen nichts Zählbares mehr, Simon Liedtke kassierte am Ende als Werfer die Niederlage.

Platz drei oder vier?

Damit ist weiter offen, ob die Heideköpfe die Regular Season (Punkterunde) als Dritter oder Vierter abschließen – dies entscheidet sich am Donnerstag im Nachholspiel zwischen Mainz und Mannheim. Bei einem Sieg der Athletics gehen die Heidenheimer als Dritter in die Play-offs und Treffen auf den Nord-Zweiten Paderborn. Sollten die Tornados am Donnerstag als Sieger vom Platz gehen, bleibt das HSB-Team auf Rang vier und trifft im DM-Viertelfinale auf Nord-Meister Solingen. „Mir ist das eigentlich egal, die ersten drei im Norden sind ziemlich gleich stark“, sagt Eckle, der den Play-offs optimistisch entgegenblickt. „Defensiv müssen wir natürlich besser spielen als in Mainz, die Mannschaft war nach dem Europacup aber auch etwas müde.“ Weiter geht’s erst in zwei Wochen, bis dahin ist Training angesagt, der Spieler sollen aber auch einige Tage die Gelegenheit haben, den Kopf frei zu bekommen.

Heideköpfe: Schulz (SS; 1 Hit bei 3 Schlagversuchen, 1 Walk), Campbell (RF; 1/9, 1 Double, 1 RBI), Owens (CF, 3/7, 1 Homerun, 2 RBI, 2 Walks), Larry (DH/LF; 3/9, 1 Double, 2 RBI), Glaser (3B; 3/8, 2 Doubles, 2 RBI, 1 Walk), Krumm (1B; 2/9, 1 RBI), Escarra (C; 1/7, 1 Walk), Liedtke (2B/SS; 1/8), Gentner (LF/3B/2B; 1/9), Tsopatalo (LF; 0/5), Walther (C: 0/1), Holl (2B) – Pitcher: Torres (3.1 Innings, 3 Earned Runs, 1 Strike-outs), Grigsby (3.1 I 4 ER, 4 SO), Seyfried (1 I, 0 ER, 1 SO), Erasmus (3 I, 2 ER, 3 SO), Bolsenbroek (3 I, 0 ER, 3 SO), Marquez-Ramirez (4 I, 0 ER, 5 SO)