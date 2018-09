Schnaitheim American Football: Ostalb Higlanders unterliegen in Reutlingen

American Football: Ostalb Higlanders unterliegen in Reutlingen

Schnaitheim / Simon Wannenwetsch

Die Ostalb Highlanders verlieren in der Relegation bei den Reutlingen Eagles mit 6:19 Punkten – am Samstag geht's in Schnaitheim um den Klassenerhalt.

Das wird nicht einfach, ist aber auch nicht unmöglich: Nach dem 6:19 im Relegationshinspiel bei den Reutlingen Eagles müssen Footballer der Ostalb Highlanders am Samstag (16 Uhr) vor heimischer Kulisse 13 Punkte aufholen. Ausschlaggebend für die Niederlage waren zum einen wieder zu viele vergebene Chancen, zum anderen aber auch ein Kaltstart der Schnaitheimer.

Denn schon die Vorbereitung auf die Partie des Oberliga-Vorletzten gegen den Landesliga-Vizemeister aus Reutlingen verlief alles andere als optimal. Aufgrund einer Vollsperrung auf der Autobahn A 8 hatten die Highlanders statt der gewohnten eineinhalb Stunden nur knapp eine halbe Stunde, um sich aufzuwärmen und alle Formalitäten zu erledigen.

Holpriger Start

Entsprechend holprig verlief dann auch der Start. Die Offensive, in der Fabian Bück den in Mexiko verweilenden Spielmacher Daniel Wengert ersetzen musste, traf von Beginn an auf einen gut eingestellten Gegner und musste sich schnell wieder vom Ball trennen.

In der folgenden Reutlinger Serie gelang es der Highlanders Defensive zwar immer wieder, die Gastgeber in einzelnen Versuchen früh zu stoppen, jedoch fanden diese dann doch noch Wege durch das urlaubsbedingt neuformierte Backfield und kamen zu neuen First Downs. Abschließend konnten die Reutlinger mit einem Lauf die frühe Führung zum 6:0 erzielen, der Extrapunkt wurde jedoch verhindert.

In der Folge ergab sich für die rund 750 Zuschauer ein ähnliches Bild: Nach Befreiungskicks durch die Highlanders konnte sich Reutlingen immer wieder im dritten Versuch ein neues First Down erarbeiten. Jeweils vor der Endzone hielt aber die Abwehr der TSG-Footballer, so dass sich Reutlingen mit zwei Field Goals zum 12:0 begnügen musste.

Kurz vor der Halbzeit kam endlich auch die Highlanders-Offensive besser ins Spiel. Fabian Bück fand mit einem Pass über 60 Yards seinen Receiver Markus Fürst, der den Verteidigern enteilte und den Ball zum Touchdown in die Endzone trug. Bis zur Pause blieb es dann auch beim 12:6.

In die zweite Halbzeit starteten die TSG-Footballer mit einem erfolgreichen Onside-Kick, mit dem man sich gleich wieder das Ballrecht eroberte. Daraus resultieren jedoch keine Punkte, da wie schon in Halbzeit eins beide Defensiven das Spielgeschehen dominierten.

Zu viele Chancen vergeben

Vier Minuten vor Schluss überwanden die Reutlinger dann noch durch einen weiten Pass die Verteidigung der Highlanders und erhöhten so zum Endstand von 19:6.

Die Schnaitheimer konnten weitere Möglichkeiten zu Punkten wie schon oft in dieser Saison nicht nutzen und gehen somit mit einem Rückstand von 13 Punkten in das Rückspiel kommenden Samstag (16 Uhr) auf dem Schnaitheimer Fischerweg.