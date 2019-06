Der MSC Schnaitheim erwartet am Wochenende über 100 Fahrer in mehreren Klassen.

Eine Doppel-Veranstaltung für die Motocross-Fans ist am Wochenende beim MSC Schnaitheim geboten: Am Samstag findet am Hafnerhäule die baden-württembergische Jugend-Meisterschaft statt, am Sonntag folgt das Vier-Stunden-Enduro.

Am Samstag werden über 100 Fahrer in Schnaitheim erwartet. In fünf Jugend-, einer Damen- und einer Seniorenklasse gehen die Crosser bei der baden-württembergischen Meisterschaft des ADAC ans Startgatter.

Folgende Klassen sind vertreten: Die Damen starten auf Motorrädern mit 85 bis 250 ccm (2- oder 4-Takter), es gibt keine Altersbegrenzung. Bei den Senioren (ab Jahrgang 1979) haben die Maschinen zwischen 100 und 650 ccm. Die Schüler A (Jahrgänge 2013 - 2010) fahren Motorräder mit Automatikgetriebe bis 50 ccm (Laufzeit 7 Minuten plus 1 Runde).

Die Schüler B (Jahrgänge 2011 - 2007) haben Motorräder mit Schalt- oder Automatik-Getriebe (50 bis 65 ccm) und fahren zehn Minuten plus eine Runde. Die Jugend B (Jahrgänge 2009 – 2006) hat Motorräder mit 65 bis 85 ccm (2-Takt), die Renndauer beträgt hier zwölf Minuten plus eine Runde. In der Jugend A (Jahrgänge 2005 – 2003) werden ebenfalls Motorräder mit 65 bis 85 ccm (2-Takt) gefahren, hier geht’s über 15 Minuten plus eine Runde. Die Junioren (Jahrgänge 2005 – 1998) fahren Motorräder mit 100 bis 125 ccm (2-Takt) und müssen 20 Minuten plus eine Runde absolvieren.

Die Lokalmatadoren des MSC Schnaitheim sind in der Klasse bis 65 ccm Tim Stab, bis 85 ccm Silvio Fischer und bis 125 ccm Cevin Kröner sowie Dominik Arnold. Bei den Senioren führt momentan der Schnaitheimer Harald Ott die Meisterschaft an und geht hochmotiviert in sein Heimrennen. Des Weiteren starten die MSCler Jörg Kutzner und Gerd Laible.

Vier Stunden Enduro

Bei der Enduro-Veranstaltung werden Einzel und Teamwertungen ausgetragen. Im Gegensatz zum Motocross findet kein Massenstart statt. Es gilt, den Kurs in vier Stunden so häufig wie möglich zu durchfahren. Im Teamwettbewerb wechseln sich die Fahrer dabei nach jeder Runde ab. Es geht also um Schnelligkeit, aber ebenso wichtig sind die Geschicklichkeit und Ausdauer der Fahrer. Die Kondition spielt eine noch größere Rolle als beim Motocross.

Nick Aiple und Markus Kling starten für das Uwe-Theilacker-Team ( MSC Schnaitheim) in der Klasse Team Einsteiger. Im Team Aufsteiger/Experten fährt Luca Elbert von MSC Schnaitheim mit, der ebenfalls aus dem

Team Theilacker stammt. Bei den Senioren ist das MSC-Mitglied Max Steck aus Rammingen mit am Start.