Mergelstetten Am Samstag findet der Mergelpokal zum dritten Mal statt

Mergelstetten / Nadine Rau

Der SV Mergelstetten trägt am Samstag zum dritten Mal den Mergelpokal aus und hat sich damit bewusst gegen die Landesmeisterschaft entschieden. Dabei treffen die Paare Buttkus und Lech aufeinander.

Die Landesmeisterschaften in der eigenen Halle austragen zu dürfen, das ist etwas ganz Besonderes. Sie noch ein zweites Mal austragen zu dürfen, weil alle so zufrieden waren, ist noch mal etwas Besonderes. Die Tänzer des SV Mergelstetten haben genau das in den vergangenen zwei Jahren erlebt. Und 2019? „Wir hätten sie wieder austragen können, aber wir haben uns dagegen entschieden“, erklärt Tänzerin Birgit Buttkus. Der Grund dafür ist simpel: Bei den Landesmeisterschaften hätten nicht alle vier vereinseigenen Paare tanzen können, beim eigenen Tanzturnier hingegen schon.

Das eigene Tanzturnier ist der Mergelpokal. Dieser fand bislang zweimal statt, jeweils erfolgreich und mit vielen teilnehmenden Pärchen. Am Samstag, 16. Februar, findet er in der Sport- und Festhalle in Mergelstetten also ein drittes Mal statt. Vom SV Mergelstetten aufs Parkett gehen werden Birgit und Jürgen Buttkus, Sylvia und Tri Chau-Huu, Brigitte Pfeiler mit Jörg Lutz sowie Andrea und Manfred Lerch.

Buttkus treffen auf Lerchs

Erstmals werden das Tanzpaar Buttkus und Lerch in der Altersklasse Senioren III gemeinsam tanzen, während Chau-Huus bei den Senioren IV und Pfeiler/Lutz bei den Senioren II antreten werden. Die Leistungsklassen beim Turnier reichen dabei von der Klasse C bis zur höchsten Klasse im Tanzen, der S-Klasse – in der bis auf Brigitte Pfeiler mit Jörg Lutz (Klasse A) alle SVM-Paare tanzen.

Der größte Unterschied zwischen den Landesmeisterschaften und dem Mergelpokal ist der, dass die Anmeldung bei letzterem freiwillig erfolgt, während die Meisterschaften für die Paare verpflichten sind, um Punkte zu sammeln. Beim Mergelpokal können zwar die unteren Klassen Punkte sammeln, für die oberen aber geht es indes einzig darum, den Pokal zu gewinnen.

Die Turnierleitung kann der Verein selbst übernehmen, die nötigen Lizenzen dafür hat er. Die Voraussetzungen könnten kaum besser sein als in der Turn- und Festhalle Mergelstetten. Das Publikum hat ausreichend Platz, ebenso die Tänzer auf der großen Tanzfläche und in den Umkleidekabinen. Das i-Tüpfelchen ist das mobile Holzparkett.

Jede Tanzrunde beginnt mit dem Langsamen Walzer. Danach folgen Tango, Wiener Walzer und Slowfox. Der letzte Tanz jeder Runde ist der Quickstep, der den Tänzern ordentlich Tempo abverlangt.

Für den Mergelpokal angemeldet haben sich Paare aus ganz Baden-Württemberg, aus Bayern sowie aus Österreich. Die Tanzabteilung des SV Mergelstetten, die in den letzten Zügen der Organisation steckt, freut sich auf den Tag. „Wir wollen unsere begonnene Tradition fortsetzen“, so die Vorsitzende Sylvia Buttschardt.