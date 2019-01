Sambo Als Lohn geht's zur Weltmeisterschaft

Sambo / pm

Die HSBler holten bei den deutschen Titelkämpfen zahlreiche Spitzenplätze.

Gut vertreten war der HSB bei der Meisterschaft des Deutschen Sambo-Verbandes. Mit rund 130 Teilnehmern war es eine kleine Meisterschaft, dennoch ging es auch um die Qualifikation zur Europa- und Weltmeisterschaft.

Der zehnjährige Amir Alslaleh aus Herbrechtingen debütierte bei der DM mit Platz vier. Ebenfalls als Debütant holte Klim Dyachenko, gleich Silber. Aus Sicht der HSBler war es aber eine Fehlentscheidung und Dyachenko hätte das Finale eigentlich gewinnen müssen.

Marolli Benjamin aus Giengen trat ebenfalls erstmals an und überzeugte in einem starken Feld mit Platz drei. „Benjamin hat eine sehr gute Auffassungsgabe und setzt das Erlernte sofort um“, so sein Trainer Vladimir Berg Senior.

Daniel Kotlinski, der bereits über Wettkampferfahrung verfügt, hatte keinen Gegner, holte somit den Titel und qualifizierte sich für die Kadetten-WM. Sein jüngerer Bruder Michael Kotlinski wurde in der Klasse bis 42 kg Zweiter.

Besonders glänzte Vladislav Maier. Dem Schüler des Werkgymnasiums gelangen in drei spektakulären Kämpfen drei Siege – alle vorzeitig nach Punkten. Er ist damit deutscher Meister und darf zur Schüler-Weltmeisterschaft.

Bei den Erwachsenen trat Florian Thurner, der in schon viele nationale und internationale Erfolge für den HSB verbuchte, nach längerer Wettkampf- und Trainingspause an. Die Vorbereitungen erwiesen sich als schwierig, da er mittlerweile im Allgäu lebt. Zudem traf er auf starke Konkurrenz, musste sich so mit Rang drei zufrieden geben.

Denis Borisov hatte ebenfalls zwei Jahre mit Wettkampf und Training ausgesetzt. Trotzdem reicht es für die Vizemeisterschaft in der Kategorie Männer bis 82 kg. Somit ist er im Kader der Nationalmannschaft und Bundestrainer Albert Köplin wird nach dem Trainingslager entscheiden, ob Denis auf die EM 2019 mitfährt.

Vladimir Berg Senior, einer der Trainer der Sambo-Abteilung, bewies wieder einmal eindrucksvoll, dass man ihn mit seinen 44 Jahren nicht abschreiben darf. Er holte sich den Titel in der Altersklasse ab 35 Jahre (bis 74 kg).

Die DM war nur der Auftakt. Bereits am 9. Februar ist die Deutsche Meisterschaft des DSB, des anderen Sambo-Verbandes, weitere Starts bei nationalen Turnieren im Sambo und in verwandten Sportarten sind vorgesehen. Aber auch international sind die HSBler vertreten. Beispielsweise bei der zur Kurash-EM in Thessaloniki, bei Turnieren in Russland und natürlich bei der Schüler-WM. pm