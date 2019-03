Ski Alpin Adrian Schickler: Mit 87 Jahren Deutscher Meister

Heidenheim / pm

Der älteste Rennläufer Deutschlands kommt vom Skiclub Heidenheim und holte einen weiteren Titel.

Als der 16-jährige Schüler Adrian Schickler im Jahr 1947 bei der Gründung des Skiclubs dabei war, hätte er im Traum nicht daran gedacht, jetzt mit 87 Jahren erneut für seinen Klub zu starten. Dies tat er bei den deutschen Masters-Meisterschaften der Senioren in Ruhpolding.

Die Wetterverhältnisse waren dieses Jahr extrem: Am ersten Tag regnete es in Strömen auf den meterhoch liegenden Schnee. In der Nacht darauf fielen die Temperaturen und es wurde frostig. Das Ergebnis: Alle Pisten am Kristallhang waren vom Start bis ins Ziel vollkommen vereist. Alle 15 Seniorinnen und die 99 Senioren hatten zwar die gleich schwierigen Verhältnisse vor sich, doch 12 erschienen erst gar nicht am Start, 13 schieden aus und 2 wurden disqualifiziert.

Beim Slalom war Adi Schickler in der Altersklasse 86-90 Jahre wie schon im Vorjahr als Einziger am Start. Die beiden Durchgänge mit 70 und 72 Toren beendete er mit respektablen Laufzeiten.

Bei der Siegerehrung konnte er seine sechste goldene Medaille der deutschen Slalommeisterschaft entgegennehmen. Gefragt, wie es künftig weitergeht, erwiderte er: „Solang mr fahra ka, soll mr au fahra.“