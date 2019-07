Trotz sengender Hitze und enormer Staubentwicklung zeigten die 200 Starter beim 6. Schnaitheimer Vier-Stunden-Enduro beachtliche Leistungen. Dass der zweite Lauf eine Stunde früher beendet wurde, nahmen sie gelassen.

Eine dicke hellbraune Schicht überzog am Sonntagnachmittag Mensch, Maschinen und Mobiliar am Schnaitheimer Hafnerhäule. Es war der Staub, den die insgesamt 200 Starter des 6. Schnaitheimer ADAC-Enduro-Cups aufwirbelten. Trotz sengender Hitze ließen es sich die Einzel- und Teamfahrer nicht nehmen, ihr Können in den 2- und 4-Stunden-Rennen unter Beweis zu stellen.

Da es beim Enduro vor allem um Geschicklichkeit geht, baute das Team des MSC Schnaitheim in die herkömmliche Motocrossstrecke diverse Schikanen und Abkürzungen ein – auch mal entgegen der eigentlichen Streckenführung – und weitete sie auf schmale Pfade, Steinhänge, Waldpassagen und eine Betonröhre aus.

Los ging es bereits um 8 Uhr morgens mit dem ersten Lauf der Klassen 1, 1E, 5 und 5E. Grundsätzlich wäre hier auch die Klasse 6 an den Start gegangen, aber es hatten keine Fahrer auf Elektro-Motorrädern genannt. In Klasse 1 fahren laut Reglement die Einsteiger, also Fahrer mit keiner oder nur geringer Sporterfahrung ab Jahrgang 2005. Klasse 5 ist die der Jugend, sprich Nachwuchsfahrer von Jahrgang 2005 bis 2001 auf Motorrädern mit einem Hubraum von 80 bis 125 ccm Zweitakt und 140 bis 250 ccm Viertakt. Grundsätzlich handelt es sich bei allen Klassen um Teamwettbewerbe (immer zwei Fahrer) mit einer Fahrtzeit von vier Stunden. Das E hinter der jeweiligen Klasse steht für Einzelfahrer, bei denen die Fahrtzeit nur zwei Stunden beträgt.

Youtube 200 Fahrer gingen an den Start

Trotz Zeitstrafe Zweiter

Im Starterfeld dabei war auch Florian Bertig vom MSC Schnaitheim für das Team Theilacker Events Racing in der Klasse 1E. Zwar musste der 31-jährige Großkuchener nach den zwei Stunden wegen seines Fehlstarts eine Zeitstrafe von 60 Sekunden in Kauf nehmen, doch das trübte seine Stimmung nicht, denn er wurde trotzdem Zweiter. „Ich hab den Start total verpeilt, weil ich noch Probleme mit meinem Trinkrucksack hatte. Dann hieß es los, los und ich bin los. Erst nach einer Weile hab’ ich gemerkt, dass nur weiße Nummern fahren und ich als Einzelfahrer hatte ja eine gelbe“, erklärte Bertig.

Durch den Start in den frühen Morgenstunden seien die Temperaturen für ihn sogar „ganz angenehm“ gewesen. „Weil frisch gewässert war, war’s anfangs ziemlich rutschig, aber an sich war die Strecke super und Motorrad und Tank haben auch super durchgehalten.“ Trotz der extremen Staubentwicklung und der dadurch schlechten Sicht gegen Ende „bin ich ohne Unterbrechung und ohne Sturz durchgefahren“. Zwischendurch lieferte er sich ein spannendes Duell mit dem Drittplatzierten und auch der Führende war lediglich drei Sekunden schneller, „aber dafür hat die Kraft einfach nicht mehr gereicht“. Zufrieden war Bertig trotzdem: „Ich habe echt nicht viel trainiert. Von daher ist das Ergebnis super.“

Klassensieger vor Bertig wurde Jona Angele, Dritter Sebastian Mader. In Klasse 5E schafften es Roy Burgert, Simon Müller und Marius Baum aufs Siegertreppchen. In der Teamwertung der Klasse 1 siegten Niklas Hörmann und Luis Staltmeir vor Bertigs Teamkollegen Nick Aiple und Marcus Kling sowie Pascal Sipp und Moritz Hägele. In Klasse 5 waren lediglich zwei Jugendteams gestartet: Gabriel Dreier und Marvin Meck wurden Erste, Niklas und Manuel Sonntag Zweite.

Damit war die Veranstaltung aber noch lange nicht beendet, denn um 14 Uhr starteten neue Teams und Einzelfahrer zum zweiten Lauf. Dazu gehörten die Klasse 2 und 2E der Aufsteiger, also Fahrer mit nationaler Sporterfahrung ab Jahrgang 2005, die Klasse 3 der Experten für Fahrer mit nationaler oder internationaler Sporterfahrung ab Jahrgang 2003, sowie die Klasse 4 und 4E der Senioren, bei der die Fahrer Jahrgang 1978 und früher sein müssen.

Als Einzelfahrer unter den Aufsteigern ging auch Luca Elbert vom MSC Schnaitheim für das Team Theilacker Event Racing an den Start. Seinem Ziel, den Top 5, kam der 17-Jährige nach einem verpatzten Start auch schnell sehr nahe: „Nach vier Runden oder so war ich auf dem zweiten Platz.“ Doch etwa vierzig Minuten vor Schluss gab es eine Rundenzeit, die nicht ins Muster passte. Teamkollege Bertig mutmaßte: „Ich glaub, er ist gestürzt.“

Und so war es auch. Drei Runden versuchte Elbert noch, die Folgen des Sturzes zu ignorieren, doch schließlich musste der Schnaitheimer eine halbe Stunde vor Rennende verletzungsbedingt aufgeben. Sichtlich verärgert und enttäuscht ließ er sich im Sanitätszelt behandeln: ein gestauchter Arm und Prellungen an beiden Knien. „Im Steinfeld war einer vor mir, der einen riesengroßen Brocken gelöst hat. Der ist mir voll ins Vorderrad und ich bin über den Lenker abgestiegen.“ Doch ein Funken Positivität blieb: „Gott sei Dank ist nichts gebrochen.“

Rennabbruch nach drei Stunden

Froh waren am Ende auch die Teilnehmer des 4-Stunden-Enduro. Rennleiter Jens Winter entschied nämlich, den Lauf aufgrund der Hitze, der extremen Staubentwicklung und aus Rücksicht auf Fahrer und Streckenposten, eine Stunde früher zu beenden. Als er die rote Flagge zum Rennabbruch schwenkte, hörte man viele Fahrer sagen: „Gute Entscheidung“ oder sah einen Daumen nach oben.

Klassensieger 2E wurde Kevin Held vor Felix Bopp und Timo Schwarz. In der Teamwertung siegten Sebastian Kühn und Felix Dacosta, in Klasse 3 Mike Kunzelmann und Mark Scheu sowie in Klasse 4 Frank Wiedemann und Thomas Scheu. Klasse 4E dominierte Dirk Staudenecker, Bertigs und Elberts Teamkollege Oliver Burkart wurde Zehnter.