Biberach Achter Sieg in Folge für Steinheimer Handballer

Achter Sieg in Folge für Steinheimer Handballer

Biberach / Markus Gröner

In einer spannenden Partie setzten sich die Steinheimer Landesliga-Handballer bei der Turnerschaft Biberach mit 29:28 durch.

Bei der punktgleichen TG Biberach starteten die Steinheimer Landesliga-Handballer gut und gingen mit 2:0 in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich durch die Gastgeber konnte sich keines der beiden Teams absetzen.

Während die TV-Abwehr offensiv stand und sich dadurch immer wieder Wurflücken bildeten, sahen die Zuschauer auf Seiten der TG eine geschlossene, kompakte Abwehrreihe, die den Gästen im ersten Durchgang Probleme bereitete.

Rau macht Tor um Tor

In der 12. Minute sorgte Maximilian Rau durch einen verwandelten Siebenmeter wieder für eine Zwei-Tore-Führung (8:6). Doch die Hausherren konterten erneut und gingen ihrerseits mit 10:9 in Front, was die erste Steinheimer Auszeit nach sich zog. Die nervös wirkenden Ostälbler vertändelten Zuspiele, halbhohe Würfe wehrte der TG-Keeper bravourös ab. Dennoch erhöhte Biberach auf 13:10, ehe Rau den 11:13-Halbzeitstand aus Gästesicht herstellte.

Nach dem Seitenwechsel hatte Biberach aufgrund von Zeitstrafen zwar nur drei Mann auf dem Feld, Steinheim konnte daraus aber keinen Profit schöpfen. Allerdings kamen die Gäste nun wieder heran, nach einem Doppelpack von Tobias Mewitz stand es 13:13.

Schuler hält den Siebenmeter

Die Begegnung blieb weiterhin spannend, die Führung wechselte hin und her. Nachdem Rau den 27:27-Ausgleich markierte (57.), brachte er die Steinheimer in der 59. Minute mit 28:27 in Front. Auch den erneuten Ausgleich der Gastgeber beantwortete Rau mit seinem elften Treffer der Partie. Nun trennten die Steinheimer knapp 20 Sekunden vom Sieg.

Fünf Sekunden vor Schluss bekam Biberach jedoch einen Siebenmeter zugesprochen. Diesen parierte allerdings Steinheims Torwart Michael Schuler mit einem Fußreflex – und ließ sich kurz danach feiern.

Durch den achten Erfolg in Folge hat sich Steinheim auf den vierten Tabellenplatz vorgeschoben und ist damit punktgleich mit dem Tabellendritten Vöhringen. Die Chance, zum Ende der Saison um den Aufstieg in die Württemberg-Liga zu spielen, rückte damit ein Stückchen näher. Am kommenden Samstag hat der TVS Feldkirch zu Gast (20 Uhr).