Hallenhockey Abstiegs-Krimi geht in die Verlängerung

Dem HSB gelingt ein immens wichtiger 8:6-Heimsieg gegen Stuttgart.

Nur mit einem Heimsieg gegen den VfB Stuttgart konnten die Heidenheimer eine reelle Chance auf den Klassenerhalt wahren. Die Gäste aus der Landeshauptstadt wussten als Drittletzter ebenso um die Bedeutung der Begegnung.

Und es ging munter hin und her. Zunächst legten die Gäste dreimal vor, Peter Popp, Theo Nussbaumer und wiederum Popp glichen jeweils aus. Nach 23 Minuten gingen die Hausherren durch einen Treffer von Sven Opitz zum ersten Mal in Führung. Nach einer kurzen Ecke erhöhte Jonathan Baab auf 5:3.

Das am schönsten herausgespielte Tor der Begegnung gelang allerdings Simon Eberhardt, der nach einem Doppelpass mit Patrick Laun sich in den Angriff mit einschaltete und kurz vor der Torauslinie durch die Beine des Gäste-Torwarts einnetzte (29. Minute).

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Stuttgarter den Druck und verkürzte in der 39. Minute nach einer kurzen Ecke auf 4:6. Nach einer Auszeit stellte aber Michel Thomas wieder den Drei-Tore-Vorsprung her.

Ein Doppelschlag des VfB zum zwischenzeitlichen 7:6 machte die Partie noch einmal spannend. Doch der HSB kämpfte aufopferungsvoll. Schließlich gelang Nicklas Knoll bei einem Konter 40 Sekunden vor Schluss das 8:6.

Durch den zweiten Sieg der Saison hat sich der HSB ein vorgezogenes Abstiegs-Endspiel am vorletzten Spieltag der 1. Verbandsliga erkämpft. Bei einer Niederlage hätten die Heidenheimer nur noch eine rein theoretische Chance auf den Klassenerhalt gehabt.

Weiterer Heimsieg ist Pflicht

Denn der HSB bleibt zwar Schlusslicht, ist aber mit dem Vorletzten Mannheim III nach Punkten gleichgezogen. Am Samstag kommt es zum direkten Duell der beiden Teams in der Sporthalle des Werkgymnasiums (18 Uhr). „Wir müssen gewinnen, ganz klar“, weiß Patrick Laun. „Aber gegen Mannheim wird es noch einen Tick härter“, so der HSB-Kapitän. Die Heidenheimer haben nämlich das Hinspiel gewonnen, wofür die Mannheimer sich rächen wollen. Daher haben sie angekündigt, mit der bestmöglichen Besetzung zum Rückspiel anzutreten, so Laun. Dabei seien Verstärkungen von Akteuren, die höherklassig gespielt haben, nicht ausgeschlossen.

Zwar ist der HSB am letzten Spieltag in Karlsruhe zu Gast. Allerdings werden den Heidenheimern beim Meisterschaftsanwärter keine Chancen eingeräumt. HSB: Huber; Thomas, Laun, Eberhardt, Trittner, Popp, Baab, Nussbaumer, Opitz