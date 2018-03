Steinheim Handball: TV Steinheim weiter auf Erfolgskurve?

Steinheim / Edgar Deibert

Die Handballer des TV Steinheim haben weiterhin Platz zwei im Visier – und am Samstag Blau-Weiß Feldkirch vor der Brust.

Aufstieg? Nein, so vermessen ist man beim Landesliga-Tabellenvierten TV Steinheim (28:12 Punkte) nicht, um dieses Wort in den Mund zu nehmen. Noch nicht. Dabei haben die Schützlinge von Trainer Sebastian Kieser in den letzten Wochen eine beeindruckende Serie mit acht Siegen in Folge hingelegt. „Die Mannschaft hat in der Rückrunde ihr wahres Gesicht gezeigt“, sagt der Steinheimer Coach.

Aufgrund der Formkurve und der Einstellung seines Teams sieht Kieser sein Team auch im Heimspiel gegen den Tabellenneunten Feldkirch (15:25) am morgigen Samstag in der Favoritenrolle (20 Uhr, Wentalhalle).

Junge Spieler gut in die Mannschaft integriert

In der Rückrunde hätten sich die jungen Spieler wie Daniel Hungerbühler, Luca Kolb, Tobias Fitzke und Janik Eisele noch besser in die Mannschaft integriert, sodass die Mannschaft noch besser funktioniere, lobt Kieser.

Offiziell lautet das Saisonziel Platz drei, den momentan der punktgleiche SC Vöhringen inne hat. Sowohl gegen den SC als auch gegen den Tabellenzweiten Altenstadt und Spitzenreiter Hohenems treten die Steinheimer noch im direkten Duell an. Um allerdings doch noch an Altenstadt (32:8) vorbeizuziehen, wäre der TV auf Schützenhilfe angewiesen. „Wenn wir die Chance bekommen, werden wir alles versuchen“, betont Kieser.

Vielleicht gibt es die Schützenhilfe bereits am morgigen Samstag. Dann empfängt der abstiegsbedrohte TV Brenz den TV Altenstadt in der Hermann-Eberhardt-Halle (19.30 Uhr).