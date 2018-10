Sonstige Sportarten Baseball: Sportgericht gibt Protest nicht statt

Sonstige Sportarten / HZ

Das Sportgericht schmettert den Protest der Heidenheim Heideköpfe ab, die aber nun auf weitere juristische Schritte verzichten werden.

Das Sportgericht des Deutschen Baseball-Verbandes (DBV) hat dem Protest der Heidenheim Heideköpfe gegen die Wertung des vierten Finalspiels um die deutsche Meisterschaft gegen Bonn nicht stattgegeben. Die Heideköpfe haben sich entschieden, keine weiteren juristischen Schritte mehr zu unternehmen und auf ihr Einspruchsrecht zu verzichten, um die Saison nicht noch mehr in die Länge zu ziehen.

Das DBV-Sportgericht kam nach eingehender Beratung zu dem Urteil, den Protest der Heidenheim Heideköpfe abzulehnen, da die eingetretene Spielsituation mit einer Kollision zwischen Umpire und Spieler in den offiziellen Baseball-Regeln (OBR) so nicht eindeutig geregelt sei. Die Schiedsrichter haben somit nach Paragraph 8,01 (c) der OBR-Spielordnung eine Entscheidung getroffen, deren Gültigkeit nun vom Sportgericht bestätigt wurde.

Fahler Nachgeschmack bleibt

Obwohl sich die Heideköpfe nach wie vor im Recht sehen und ein fahler Nachgeschmack auf eine der besten Spielzeiten des Vereins überhaupt bleibt, werden sie auf weitere juristische Schritte verzichten und die Baseball-Saison 2018 als deutscher Vizemeister abschließen, heißt es in einer Pressemitteilung der Heideköpfe. Man gratuliere somit Bonn zum erstmaligen Gewinn der deutschen Meisterschaft nach einer denkwürdigen Finalserie, die auf sehr hohem Spielniveau gestanden sei.

Die Saison hat zwar jetzt kein juristisches Nachspiel mehr, aber im Blick auf die kommende Spielzeit geben sich die Heidenheim Heideköpfe kämpferischer denn je. „Unsere Kernkompetenz ist das Baseball-Spielfeld und nicht irgendwelche Gerichtssäle – wir werden die sportliche Antwort 2019 in der 1.Bundesliga und im CEB-Europapokal auf dem Platz geben“, erklärten HSB-Baseball-Abteilungsleiter Thomas Kess und Manager Klaus Eckle unisono.

Wie geht's weiter bei den Heideköpfen?

Nachdem die Baseball-Saison in der Bundesliga nun auch juristisch abgeschlossen ist, können die Heideköpfe für 2019 planen. Die Vorbereitung beginnt für das Bundesligateam bereits am 3. November mit einem ersten Fitness- und Beweglichkeitstest zum Auftakt des Wintertrainings.