Handball „Wir verlassen die Liga nicht kampflos“

Herbrechtingen / Patrick Vetter

Die akut abstiegsgefährdete SHB empfängt am Samstag Rot-Weiß Laupheim.

„Verlieren verboten“, das war eigentlich die Devise am vergangenen Wochenende beim Spiel der SG Herbrechtingen/Bolheim beim damaligen Tabellenletzten Hohenems. Trotzdem musste sich die SHB 21:27 geschlagen geben und ist nun selbst Schlusslicht der Württembergliga. Der Abstieg wird immer wahrscheinlicher.

„Auch vor dem vergangenen Spiel haben wir schon zweigleisig geplant. Wir schauen jetzt aber noch mehr Richtung Landesliga“, sagt SHB-Trainer Mickel Washington. Er plant deshalb schon zusammen mit seiner Mannschaft für die nächste Saison. „Im Grunde haben wir nichts mehr zu verlieren. Wir versuchen jetzt junge Spieler mehr in die Pflicht zu nehmen und mehr spielen zu lassen. So sind wir für die nächste Saison gut vorbereitet“, erklärt Washington.

Egal in welcher Liga, die SHB wird sich in der kommende Saison neu aufstellen. Das Team soll durch mehrere junge Spieler unterstützt werden. Unter anderen zählt Washington auf Hannes Bauer und Luca Hauser, die auch jetzt schon häufig in der ersten Mannschaft mitspielen.

Personeller Umbruch steht an

„Ich werde mir auch die Spiele der A-Jugend und der zweiten Mannschaft anschauen. Außerdem steht das Angebot für die A-Jugendlichen, ins Training zu kommen“, erläutert der SHB-Trainer die weitere Planung.

Es wird allerdings auch Abgänge von älteren Spielern geben. Dennis Wurelly wird voraussichtlich nur noch sporadisch für die Mannschaft spielen können. Außerdem verlässt Rückraumspieler Janis Bauer die SHB. Zuletzt war er in Hohenems angeschlagen. „Er hat uns gegen Hohenems im Rückraum einfach gefehlt. Wir haben insgesamt weniger Tore gemacht und viel verworfen“, resümiert Washington. Deshalb müsse sich die Mannschaft nun im Training mehr auf den Angriff konzentrieren.

Die Niederlage gegen Hohenems sei zwar „ein großer Dämpfer für die Stimmung im Team“, gewesen, sagt Washington. Dennoch sind noch neun weitere Spiele zu bestreiten.

So hat die SHB am Samstag den Tabellenzehnten Rot-Weiß Laupheim um 19.30 Uhr in der Bibrishalle zu Gast. Janis Bauer wird aller Voraussicht nach wieder fit sein. „Das könnte ein typisches Kellerduell werden, bei dem der Wille wichtig wird. Wir werden die Liga auf jeden Fall nicht kampflos verlassen“, betont Washington. Von seinen Spielern erwarte er, das alle ans Limit gehen.

Macht Washington weiter?

Wie es für den Trainer und Sportmediziner an der Universitätsklinik Ulm selbst weitergeht, weiß er noch nicht. Mit dem Verein und der Mannschaft verstehe er sich gut. Er habe auch Lust die Mannschaft auch weiterhin zu trainieren. „Nur meine berufliche Planungen sind noch nicht ganz sicher. Ich kann da in den nächsten Wochen mehr sagen“, verspricht er.