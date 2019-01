Motorsport Selina Schittenhelm fährt in Chile auf Platz 17

Schnaitheim / HZ

Die Motocrosserin vom MSC Schnaitheim nahm zum ersten Mal an der International Six Days of Enduro teil. Entgegen der Erwartungen vieler hielt sie bis zum Ende durch.

Sechs Tage lang jeweils bis zu acht Stunden auf dem Motorrad. Selber Reifen und Luftfilter wechseln. An die körperlichen Grenzen gehen. Hinter Selina Schittenhelm liegt eine herausfordernde und spannende Zeit. Die Motocrosserin vom MSC Schnaitheim ging in Chile bei der Enduro-Mannschafts-Weltmeisterschaft, der International Six Days of Enduro (ISDE), für das Team Deutschland an den Start.

Dass es das Sechs-Tage-Rennen in sich hat, zeigte sich bereits am zweiten Tag. Zu diesem Zeitpunkt schied nämlich Tanja Schlosser – neben Nadine Maier Schittenhelms Teamkollegin – aus dem Wettbewerb aus. Schlosser brach sich das Schlüsselbein. Maier wiederum hatte ebenfalls Probleme und musste am fünften Tag aufgeben.

Auch Schittenhelm hatte es nicht leicht, bekam am dritten Tag Blasen an den Fingern und Händen und konnte von da an nur getaped fahren. „Die Finger sahen echt schlimm aus, es war sehr schmerzhaft“, erinnert sich die Motocrosserin, die vor der ISDE erst einige wenige Enduro-Rennen bestritten hatte.

Kreislaufprobleme an Tag vier

Tag vier war für sie allerdings der schlimmste. „Ich war noch nie so fertig und habe mich so elend gefühlt, wie an diesem Tag. Mein Kreislauf sackte zusammen“, sagt die 26-Jährige. Doch Schittenhelm erholte sich wieder, kam relativ gut durch den fünften Renntag und überstand auch den sechsten. Im Endergebnis belegte sie den 17. Platz, womit sie sehr zufrieden war. „Viele dachten, dass ich es nicht schaffe“, so Schittenhelm.

Das Sechs-Tage-Rennen sei „auf jeden Fall eine harte Nummer“ gewesen. „Meine Konzentration und Kondition haben eine große Rolle gespielt. Aber ich war auch sehr froh, als es dann geschafft war.“