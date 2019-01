Heidenheim Torwart-Legende Huber: „Man muss einstecken können“

Heidenheim / Edgar Deibert

Seit über 30 Jahren hütet Tobias Huber das HSB-Tor. Der 45-Jährige erzählt, wie Torhüter ticken und erklärt zudem im Video seine Schutzausrüstung.

Ohne zu übertreiben kann man Tobias Huber als „Mister Goalie“ der HSB-Hockey-Abteilung bezeichnen. Schließlich ist er seit über 30 Jahren Torwart. Vor dem ersten von zwei enorm wichtigen Heidenheimer Heimspielen in der 1. Verbandsliga am Samstag, 26. Januar, gegen den VfB Stuttgart (18 Uhr, Sporthalle des Werkgymnasiums) erzählt der 45-Jährige, ob Torhüter anders sein müssen, wie es mit seinem Coolness-Faktor aussieht und was ein Abstieg bedeuten würde.

Herr Huber, machen Sie den Job, denn sonst keiner machen will?

Tobias Huber: (denkt nach) Hm, ja. Einen Torhüter zu finden ist schwierig. Das wollen viele nicht machen.

Wie ist es mit Ihnen?

Bei mir ist es anders. Ich spiele seit der Jugend im Tor und bin nichts anderes gewohnt. Feldspieler war ich selbst nur eine kurze Zeit.

Bekommt man als Torwart nicht enorm oft eins auf den sprichwörtlichen Deckel?

Ja, das kann schon vorkommen. Ab und zu bekommt man einen Ball drauf. Und zwar nicht nur auf die Ausrüstung, dann gibt's blaue Flecken.

Muss man denn als Torwart auch ein spezieller Typ von Mensch sein?

(überlegt). Jein. Man muss einstecken und man muss Situationen verkraften können. Man darf zum Beispiel nicht ausrasten, sondern muss ruhig und beherrscht sein. Eine Grund-Coolness ist wichtig. Vor allem in der Halle, wo das Spiel sehr schnell ist.

Wie schnell werden die Bälle denn?

Ein geschlagener Ball auf dem Feld hat relativ viel Bumms und wird 80 bis 100 km/h schnell. In der Halle werden die Bälle nicht so schnell, da es hier nicht erlaubt ist, die Bälle zu schlagen.

Und wie viel Kilogramm tragen sie bei so einem Spiel mit sich herum?

Da bewegen wir uns im Bereich um die zehn Kilogramm.

Nach dem Spiel sind Sie dementsprechend sicherlich einige Kilogramm leichter?

Allein wegen der Ausrüstung schwitze ich ungemein. Zudem spiele ich mit langer Hose und langen Ärmeln. Aber keine Ahnung, wie viel Kilo ich da verliere.

Wie ist es mit dem Sichtfeld? Ist es aufgrund des Gitters vor dem Gesicht nicht stark eingeschränkt?

Man muss sich schon so stellen, dass man den Ball richtig sieht. Das lernt man aber mit der Zeit.

Wie sieht es bei Ihnen aus, spielen Sie Hockey lieber in Halle oder auf dem Feld?

In der Halle.

Warum?

In der Halle ist das Spiel schneller, es gibt mehr Torraumszenen. Da ist der Torhüter immens wichtig, weil er da durchaus ein Spiel entscheiden kann. Für einen Torhüter gibt ein Hallenspiel mehr her als ein Feldspiel.

Was mögen Heidenheimer allgemein lieber?

Auch Halle. Hier braucht man auch weniger Spieler, da sechs gegen sechs und nicht elf gegen elf spielen. Auf dem Feld spielen wir in der 2. Verbandsliga, in der Halle ja in der 1. Uns fällt es hier leichter, eine gute Mannschaft zu stellen und dementsprechend erfolgreich zu spielen. Von den Zuschauern her ist Halle für uns auch interessanter und lustiger. Insgesamt ist da mehr Stimmung.

Was sind die größten Unterschiede?

In der Halle ist es nicht erlaubt den Ball zu schlagen, sondern nur zu schlenzen und zu schieben. Es ist auch nicht erlaubt, den Ball hochzuspielen, außer beim Torabschluss. In der Halle ist das Spielfeld sehr viel enger, zudem eine Bande außen rum, wodurch das Spiel schneller wird. Es fallen auch viel mehr Tore.

Sind Hallen- und Feldhockey also zwei unterschiedliche Sportarten?

Ganz unterschiedliche vielleicht nicht. Halle und Feld haben schon Parallelen, aber es gibt gravierende Unterschiede und man muss sich umgewöhnen.

In der Halle kommt der HSB gerne mal unter die Räder. Zuletzt gab's beim aktuellen Spitzenreiter Heilbronn eine 0:19-Klatsche. Woran liegt das?

Die 1. Verbandsliga ist in den letzten Jahren von der Leistungsdichte her stärker geworden. Es gibt sehr viele zweite Mannschaften. Wir können zudem nicht so aus dem Vollen schöpfen wie die Teams aus dem Stuttgarter oder Mannheimer Raum. Da kann man gegen die ersten drei Mannschaften auch mal unter die Räder kommen. Aber alle Teams drunter bewegen sich auf einem ähnlichen Niveau.

Wie war es für Sie als Torwart, 19 Mal den Ball aus dem eigenen Tor holen zu müssen?

Ich hatte mal vor längerer Zeit ein Doppelspiel-Wochenende beim TSV und HC Mannheim in der Oberliga. Da waren es in Summe 32 Gegentore. Die ersten Tage nach so einer Niederlage sind hart, aber wenn der Gegner zwei Ligen besser ist, muss man das abhaken.

Als Tabellenletzter bangt Heidenheim um den Klassenerhalt, kann diesen rein rechnerisch aber noch schaffen. Nun stehen zwei enorm wichtige Heimspiele an. Was macht Ihnen Mut, dass die Klasse doch noch gehalten werden kann?

Wir haben in Mannheim gewonnen. Daher gehe ich auch davon aus, dass wir das Heimspiel gegen Mannheim gewinnen können. Bei der Niederlage beim VfB Stuttgart waren wir gleichwertig, teilweise sogar einen Tick besser, haben aber einen Vorsprung verspielt. Wir müssen halt die Buden machen.

Und falls es mit dem Klassenerhalt nicht klappt?

Auch dann geht's weiter.

Wie lange werden Sie denn noch das HSB-Tor hüten?

So lange es geht, was von der Leistung abhängt. Wenn ich höre, „Der Alte bringt's doch eh nicht mehr“, dann wird es Zeit für mich aufzuhören.

Zwei wichtige Heimspiele für den HSB

Für den Klassenerhalt sollte der HSB seine letzten beiden Heimspiele der Saison gewinnen. Am Samstag, 26. Januar, haben die Heidenheimer den VfB Stuttgart zu Gast (18 Uhr, Sporthalle am Werkgymnasium). (Aktualisierung: Der HSB gewann dieses Spiel 8:6)

Eine Woche drauf kommt am Samstag, 2. Februar, der TSV Mannheim III. Aller Voraussicht nach steigt nur ein Team. Dennoch wird es für den HSB eng.

Tobias Huber hat als Zwölfjähriger angefangen, Hockey zu spielen. Seitdem er 13 ist, steht er im Tor. Der gebürtige Heidenheimer lebt mt seiner Lebensgefährtin und einer sechsjährigen Tochter in Ebnat und arbeitet als Betriebs-Ingenieur bei der Maschinenfabrik Alfing Kessler in Wasseralfingen.

Von schweren Verletzungen blieb Huber bislang verschont. „Die Unfallwahrscheinlichkeit bei Torhütern ist gering“, sagt der 45-Jährige, der sich einmal lediglich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zuzog.