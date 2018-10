Kunstrad Herbrechtinger tritt bei der deutschen Meisterschaft an

Herbrechtingen / Edgar Deibert

Torben Staudenmaier vom RKV Herbrechtingen geht am Samstag bei der deutschen Meisterschaft in Ebnat an den Start. Hier gibt’s ein Video von einem Trainingsbesuch.

Wendepunkte gibt es bei so ziemlich jedem Sportler. Der von Torben Staudenmaier liegt schon sehr lange zurück. Daran erinnert ihn eigentlich nur noch die knapp 20 Zentimeter lange Narbe, die von seinem Becken runter zum Oberschenkel führt. Mit zehn Jahren litt er an Morbus Phertes, einer Kinderkrankheit, aufgrund der sein linker Hüftknochen schlecht durchblutet wurde.

Nach der Diagnose folgte eine Operation, bei dem Torben Staudenmaier ein Stück aus dem Hüftknochen gesägt – und eine Schraube eingesetzt wurde. Es folgte ein halbes Jahr im Rollstuhl. Es war nicht nur ein Einschnitt in seinem Leben, sondern auch in seiner sportliche Karriere.

Als Achtjähriger begann Torben Staudenmaier nämlich mit dem Kunstradfahren beim RKV Herbrechtingen. Und das nur, weil er seinen knapp drei Jahre jüngeren Bruder Marvin zum Training begleitete. „Wenn ich eh mitkommen muss, kann ich auch selbst anfangen zu fahren“, dachte sich Torben Staudenmaier damals.

Mutter ist auch Trainerin

Zu Beginn hatte er aber keine wirklichen Ambitionen, gut zu werden. „Bei ihm war keine Spannung da. Er fuhr einfach so“, erinnert sich seine Mutter Heidrun Staudenmaier, die seit fünf Jahren ihren ältesten Sohn auch trainiert. Doch nachdem ihn sein jüngerer Bruder Marvin überholt hatte, habe Torben Staudenmaier richtigen Ehrgeiz entwickelt, erinnert sich Heidrun Staudenmaier. „Im nächsten Jahr fährt Marvin auch in der Elite-Klasse. Das wird dann sicher spannend“, fügt die 52-Jährige an.

Staudenmaiers stehen für Kunstradfahren. Während Torben bereits in der Elite-Klasse (über 18 Jahre) antritt, fahren seine beiden Brüder Marvin (18) und Malte (16) noch in der Junioren-Klasse. Mannschaftssport sei nie etwas für ihn gewesen, sagt Torben Staudenmaier. „Ich wollte schon immer selber daran schuld sein, wenn es nicht läuft“, so der 21-Jährige, der zusätzlich noch Mountainbike und Rennrad für den SV Bolheim/Hof-Racing-Team fährt. Zudem fasziniere ihn, dass alles auf die fünf Minuten ankomme, in denen 30 Übungen gezeigt werden müssen. „Eine zweite Chance hat man nicht. Es muss einfach passen, da muss man seine Leistung auf den Punkt bringen“, erklärt Torben Staudenmaier.

12 Stunden Training pro Woche

Dreimal die Woche trainiert er auf seinem Kunstrad, da kommen bis zu 12 Stunden pro Woche zusammen. Dazu kommen Kader-Wochenenden und Landesfördermaßnahmen. Wobei es nicht immer ganz einfach sei, Hallenzeiten zu bekommen.

Montags und freitags geht's nach Herbrechtingen in die Bibrishalle oder nach Bolheim, mittwochs nach Ebnat. Die vereinseigene Halle des RKV Herbrechtingen sei dagegen zu klein, sagt Heidrun Staudenmaier. Auch Mutter Heidrun opfert sehr viel Zeit, betont aber: „Wenn man sieht, wie die Jungs mit Herzblut dabei sind und auch wenn sich der Erfolg einstellt, entschädigt das schon.“

Und erfolgreich sind ihre Kinder. Erneut hat sich Torben Staudenmaier für die deutsche Meisterschaft, die am Samstag und Sonntag vom RSV Ebnat in der Neresheimer Härtsfeld-Sportarena ausgerichtet wird, qualifiziert. Hier geht Staudenmaier heute um 13.10 Uhr im Einer an den Start.

Ein weiter Weg zur WM

Das Ziel seien aber schon Welt- und Europameisterschaften, schiebt Torben Staudenmaier nach. Doch weil der Sport in Deutschland so populär sei, sei das Feld im Einer-Kunstradfahren sehr hart umkämpft. „Da sind acht Fahrer vor mir, unter anderem der Weltmeister Lukas Kohl und der Vize-Weltmeister Moritz Herbst, die beide aus Deutschland stammen“, erklärt Torben Staudenmaier. „Ich muss mich noch gedulden – und vor allem Handstände auf dem Rad üben. Im Endeffekt sind es zwei Handstände. die mir fehlen.“ Der Weltmeister etwa stelle 208 Punkte auf, Torben Staudenmaier kommt bislang auf 178,9.

Im Zweier sei dagegen die Konkurrenz nicht so groß. Dann könnten sich ja Torben und Marvin Staudenmaier doch im nächsten Jahr zusammenschließen? Dies sei keine gute Idee, sagt Heidrun Staudenmaier. Diesen Versuch gab es nämlich schon. „Das gab mehr Stress“, erinnert sich Torben Staudenmaier.

Dabei gehe er noch immer gerne in die Halle. „Manche fahren, bis sie 40 sind. Ich würde nur ungern aufhören, außer ich könnte es nicht mehr machen, aufgrund einer Verletzung etwa.“