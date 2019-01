Schnaitheim TSG Schnaitheim: Personelle Lage ist „dramatisch“

Schnaitheim / ed/pm

Die TSG Schnaitheim verliert 24:27 gegen Wangen. Noch viel schwerer wiegt aber die Verletzung von Astrid Mühlberger.

Die Landesliga-Handballerinnen der TSG Schnaitheim sind mit einer 24:27-Heimniederlage ins neue Jahr gestartet. Kurz vor Schluss verletzte sich zudem Astrid Mühlberger schwer und wird für längere Zeit ausfallen.

Die 35-Jährige ist nach einem Wurfversuch unglücklich aufgekommen und hat eine Handgelenksfraktur (links) erlitten. Am Mittwoch soll sie operiert werden.

Gegen Wangen hielten die Schnaitheimerinnen zunächst gut mit, lagen allerdings nach knapp sieben Minuten mit 2:6 in Rückstand. Die TSG-Abwehr agierte bis dahin sehr unentschlossen und zu zaghaft. Allerdings kamen die Gastgeberinnen nun besser in die Partie und schafften über ein 3:7 und ein 6:9 den 9:9-Ausgleich in der 16. Minute. Zwar geriet Schnaitheim zwischenzeitlich erneut klar in Rückstand (10:13), am Ende der ersten Halbzeit stand es aber 15:15.

Ein ähnliches Bild ergab sich im zweiten Durchgang. Wieder gerieten die TSGlerinnen zwischenzeitlich mit drei Treffern zurück (17:20), schafften aber bis zur 48. Minute den erneuten Ausgleich (21:21). Vier Minuten vor Schluss lagen die Gastgeberinnen knapp 23:24 hinten. Doch jetzt produzierte die TSG zwei unnötige Fehler, die von den Gästen rigoros bestraft wurden. Beim 23:26 nach 57 Minuten war die Vorentscheidung gefallen.

In den Vordergrund rückte im Schnaitheimer Lager allerdings der Ausfall von Astrid Mühlberger. „Das war schon ein Schock und sah richtig übel aus. Sie war aber echt tapfer“, beschreibt Trainer Thomas Feil die betreffende Szene. Mühlberger wurde gleich ins Krankenhaus gebracht und ihre Hand eingegipst und „ausgehängt“. Nun soll eine OP folgen.

Die personelle Lage beschreibt Feil als „dramatisch“, da zudem auch Marion Paus (Knieprobleme) wohl fehlen wird. „Unser Blick richtet sich nach unten“, so der Schnaitheimer Coach.

HSB: Kuch, Bart (1/1), Müller (3), Fischer (3), Grupp (1), Hauke (1), Jaus, Riehl (2), Diebold, Baur, Mühlberger (10/4), Mainka (3)