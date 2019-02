Basketball HSB-Kapitän Michael Rottler über einen Aufstieg in die Oberliga

HSB-Kapitän Michael Rottler über einen Aufstieg in die Oberliga

Heidenheim / Edgar Deibert

Vor dem Spitzenspiel gegen Göppingen erzählt HSB-Kapitän Michael Rottler von seinem Schuh-Tick, was er am Fechten faszinierend findet und warum ein Aufstieg nicht zu früh käme.

Der Mann ist eigentlich auf der ganzen Welt zu Hause. Seit sieben Jahren lebt Michael Rottler aber in Heidenheim und könnte nun die HSB-Basketballer als Kapitän in die Oberliga führen. Dafür müssten die Heidenheimer aber am Samstag zunächst das Spitzenspiel gegen den Tabellenersten Göppingen für sich entscheiden (20 Uhr, Landkreishalle).

Im Vorfeld spricht der 31-jährige Rottler über Dirk Nowitzki und Michael Jordan, seine Frau und Profi-Degenfechterin Lis Fautsch und darüber, was er von Statistiken hält.

Herr Rottler, wie viele Paar Basketballschuhe besitzen Sie?

Michael Rottler (stutzt etwas, lacht anschließend): Die beste Frage zu Beginn. Ich schätze so 40 Paar insgesamt.

Sie haben also mehr Schuhe als Ihre Frau?

Das kann sein, ja.

Werden denn alle von Ihnen auch getragen?

Nein. Es gibt ein paar, die sind zu besonders, um sie zu tragen. Es sind alte Modelle aus den 90er Jahren noch. Wenn man die jetzt tragen würde, würden sie wohl auseinanderfallen. Es sind also Sammlerstücke.

Welche Schuhe müssen es sein?

Es sind vor allen Dingen welche von der Marke „Jordan“. Michael Jordan ist ja der größte Basketballer. Das hat viel damit zu tun, dass es der Schuh war, den man haben musste und den man im Grunde genommen idolisiert hat.

Woher kommt denn diese Sammel-Leidenschaft?

Dieser Tick ist glaube ich nicht völlig untypisch für Basketballer. Und 40 Paare sind noch nicht viel. Das hat sich über die Jahre ergeben. Ich spiele Basketball seitdem ich 14 bin. Mein ältestes Sammler-Paar habe ich mit 16 bekommen. Die Stücke, die mit meiner Basketball-Historie zu tun haben, klar auf niedrigem Niveau, schmeiße ich nicht weg.

Wenn es „Jordans“ sind, ist Michael Jordan auch Ihr sportliches Vorbild?

Ich habe nicht das Vorbild. Vom spielerischen her war er unglaublich und hat Basketball enorm geprägt. Für mich ist der größte Basketballer aber Dirk Nowitzki. Als Person, von dem her was er erreicht hat. 2011 mit der Meisterschaft mit den Dallas Mavericks. Damals habe ich meine Frau gezwungen, das Spiel nachts zu schauen. Wobei, gezwungen ist nicht ganz richtig.

Und abends vor dem schlafen gehen lesen Sie Biographien von Basketballern?

Nein. Für mich ist Basketball ganz klar eine Ablenkung. Das macht mir natürlich unheimlich viel Spaß. Aber es ist auch ein großer Ausgleich zum Job.

Welches Buch lesen Sie dann gerade?

Mein aktuelles Buch, das klingt jetzt vielleicht etwas aufgesetzt, ist „Gentlemen, wir stehen am Abgrund“. Das ist eine Reportage eines Journalisten, der Alba Berlin ein Jahr lang begleitet hat und das Basketballgeschäft beleuchtet. Ich finde, es ist ein spannender Blick hinter die Kulissen des Profigeschäfts. Das hat mir meine Frau jetzt übrigens „geklaut“.

Haben Sie denn auch einen Spitznamen?

Ja, verschiedene. Wir hatten früher einen anderen Michael in der Mannschaft. Und dann war ich „Herr Rottler“. Ich war also der einzige, der mit seinem Nachnamen angesprochen wurde. Heute noch sagen manche Mitspieler: „Herr Rottler, kannst du mir da mal helfen?“

Schwingt da auch Respekt mit?

Das weiß ich nicht. Ich bin aber ja in der Kapitänsfunktion so ein bisschen die Mama für alles.

Was zeichnet Sie denn als Kapitän aus?

Das Vermitteln ist immer wichtig und dass man die Mannschaft zusammenhält und die Stimmung stimmt. Wir haben aber immer sehr auf die Chemie innerhalb des Teams geachtet. Es gibt bei uns nicht den, der alles bestimmt und der dominierende Spieler ist.

Der HSB ist momentan Tabellenzweiter und spielt als Aufsteiger um den Titel mit. Worin liegt die Stärke?

Für uns war es tatsächlich überraschend, dass wir oben mitspielen können. Unser Ziel war es, nicht abzusteigen. Ich glaube, wir überraschen viele, weil wir unberechenbar bleiben. Klar, es gibt den Tobi (Bruckner) und den Josip (Duckic), die im Schnitt immer gut 20 Punkte auflegen. Aber es gibt bei uns auch zwei, drei weitere Spieler, die pro Spiel auch noch mal zweistellig punkten. Das ist für unsere Gegner, glaube ich, enorm schwer auszurechnen.

Steckt da noch mehr dahinter?

Ja, wir spielen, im Gegensatz zu vielen anderen Teams, zudem ein sehr komplexes System, trotz Landesliga. Das ist schwierig im Training, dieses System zu verstehen. Aber es ist sehr flexibel. Jeder unserer Spieler kann bei Ballbesitz bis zu drei verschiedene Aktionen machen. Das kann die gegnerische Verteidigung oftmals nur sehr schwer lesen.

So kann man auch den Größennachteil ausgleichen?

Das stimmt. Wir sind ja eigentlich kein großes Team. Das wird man auch am Samstag gegen Göppingen sehen. Das ist zunächst einmal ein Manko. Wir haben aber unseren Spielstil. Wir wollen hart und schnell verteidigen und dann über den schnellen Angriff die Punkte generieren. Das ist auch das, was uns erfolgreich gemacht hat bisher.

Und was zeichnet Sie persönlich aus?

Ich bin so ein bisschen universell. Ich bin nicht der Mega-Scorer. Aber ich hole Rebounds und lege auf. Der Trainer beschwert sich, ich soll öfter den Abschluss suchen. Aber ich glaube insgesamt ist es mein Einsatz, der dem Team hilft.

Sie haben ja auch von 35 Freiwürfen in dieser Saison 28 verwandelt . . .

Eigentlich gibt es im Basketball nicht denjenigen Spieler, der für Freiwürfe zuständig ist. Das ergibt sich aus dem Spiel. Wenn man gefoult wird, kriegt man Freiwürfe zugesprochen. Eigentlich bin ich kein so guter Freiwurfwerfer. Ich muss mir mal die Statistik noch einmal ansehen.

Meinen Sie, die Statistik könnte nicht stimmen?

Ich weiß es nicht. Ich schaue mir Statistiken eigentlich nicht an. Sie sind mir nicht so wichtig.

Das heißt, diese Zahlen hatten Sie nicht im Kopf?

Nein. Ich bin auch so erzogen worden. Ich kenne das gar nicht mit Box Score und so Sachen.

Also laut Statistik gehören Sie zu den besten vier Freiwurfwerfern der Landesliga.

Okay, das sollten wir aber lieber noch mal überprüfen, ob's richtig war oder ob es jemand anders aus dem Team ist. Tobi ist auch ein sehr guter Freiwerfer. Oder waren es die Dreier?

Was ist mit denen?

Das ist ein Teil meines Spiels, an dem ich bewusst dran gearbeitet habe. In der Vergangenheit hatten wir zu wenige Dreipunkt-Schützen, das hat uns einfach gefehlt. Wenn man gegen große Teams spielt, muss man von außen treffen. Das könnte man tatsächlich in der Statistik sehen.

Das stimmt. In dieser Wertung belegen Sie den fünften Platz mit 26 Dreiern. Josip Duckic folgt mit 23. Sie schauen also doch auf Statistiken?

Nein, Dreier sind aber schon besondere Würfe. Ich weiß schon, ob ich mal zwei Dreier mache. So etwas merkt man sich.

Ihre Frau, Lis Fautsch, ist Degenfechterin. Was können Sie von ihr beziehungsweise vom Fechten lernen?

Eine interessante Frage. Fechten ist ja eine ganz andere Sportart. Da kann man nicht auf jemanden anderes zeigen und sagen, dass er schuld ist, dass man verloren hat. Da gibt es keine Ausreden. Das ist das Schöne und in Anführungsstrichen auch das Schlechte am Fechten. Das ist etwas, was ich für mich mitnehme, diese mentale Stärke, die die Fechter haben müssen.

Am vergangenen Spieltag gab es für den HSB ja einen Ausrutscher . . .

Ein Ausrutscher war es ja nicht. Unser Trainer (Jürgen Maaßmann) sowie Tobi und Josip waren nicht dabei. Insgesamt haben uns 80 Prozent der Starting Five gefehlt. Es ist einfach unglücklich gelaufen.

War es besonders ärgerlich, eine Woche vor dem Spitzenspiel?

Naja, wir haben es immer noch selbst in der Hand. Wir können uns den ersten Platz immer noch holen. Göppingen scheint auch nicht mehr so dominant zu sein. Sie hatten ja einen Ausrutscher in Konstanz beim Tabellenletzten. Ich denke schon, dass wir noch gute Chancen haben.

Am Samstag kommt es zum Spitzenspiel gegen Göppingen. Im Hinspiel hat Heidenheim ja lange Zeit geführt, aber dann doch noch verloren?

Ja, da sind wir sehr gut gestartet. Aber auch da waren wir nicht komplett. Wichtig ist, dass im Rückspiel alle fit sind. Ich hoffe, dass die Halle voll wird und es auch laut wird.

Falls es tatsächlich mit dem Aufstieg in die Oberliga klappen sollte: Käme er nicht zu früh?

Die Situation wäre dann vergleichbar mit der unserer Frauenmannschaft im letzten Jahr. Sie haben eine große Chance, Regionalligaluft zu schnuppern. Egal wie die Saison ausgeht. Das wäre, wenn es denn so kommen würde und wir tatsächlich aufsteigen, auch für uns eine Riesenchance.