Kreis Heidenheim „Brenztalböcke“ fiebern dem FCH-Spiel entgegen

Kreis Heidenheim / Edgar Deibert

Im Landkreis Heidenheim gibt es einen Fanclub des 1. FC Köln. Dessen Mitglieder erlebten die Europa League – und den Abstieg.

Die vergangene Saison war nicht nur für den 1. FC Köln voller Höhen und Tiefen. So hatten sich die Kölner in der Bundesliga-Saison 2016/17 als Tabellenfünfter für die Europa League qualifiziert. Und in dieser ging es für den FC unter anderem zu Arsenal Landon.

Drei Mitglieder der „Brenztalböcke“, des einzigen Fanclubs des 1. FC Köln im Landkreis Heidenheim, waren auch beim Spiel in der Hauptstadt Großbritanniens dabei, erzählt Dennis Weimert, seines Zeichens Gründungsmitglied und Präsident der „Brenztalböcke“. Die Tickets seien eben sehr schnell vergriffen gewesen. Dabei zählt der Fanclub mittlerweile 37 Mitglieder, die aus Sontheim, Hermaringen und Burgberg kommen.

Spötter meldeten sich zu Wort

Und diese erlebten in der vergangenen Saison eben auch den Abstieg mit. Dieser sei zwar bitter gewesen, nach der schlechten Hinrunde hätten sich die Mitglieder aber damit abgefunden. „Der Rückstand war einfach zu groß“, sagt Weimert.

Doch zugleich hätten sich Spötter gemeldet, mit dem Verweis auf den 1. FC Heidenheim: „Das ist doch besser für euch. Dann könnt ihr direkt vor Ort ins Stadion gehen“, erinnert sich der 38-Jährige an die nicht so gar nicht trostspendenden Kommentare.

Gegen den FCH werden am Samstag (13 Uhr, siehe auch obenstehenden Artikel) auch einige von den „Brenztalböcken“ im Kölner Stadion sein. Weimert tippt dabei auf einen 3:1-Heimsieg, obwohl Köln zu Hause „bislang nicht so gut“ gespielt habe.