Sportlerwahl 80 Jahre Sportlerwahl - ein Ausblick

Kreis Heidenheim / Thomas Jentscher

Ein alles andere als ernst gemeinter Ausblick auf die Heidenheimer Sportlerwahl 2059:

Werden wir das dereinst schreiben können? Gibt es 2059 überhaupt noch eine Tageszeitung? Wenn ja, dann wohl nicht mehr in gedruckter Form, aber das Interesse an Nachrichten wird auch in der zweiten Hälfe des 21. Jahrhunderts vorhanden sein und dass es keinen Sport mehr gibt, ist ebenso schwer vorstellbar.

Vielleicht ist das mediale Erlebnis bis dahin ein ganz anderes. Vielleicht kann man mittels „Virtual Reality“ selbst die sportlichen Höchstleistungen der bevorzugten Athleten miterleben oder sich vor der Wahl erst einmal mit Holographien der Sportler unterhalten.

Aber wer würde denn gewählt werden?

Die User, Follower und Clients der vielfältigen Kanäle der Heidenheimer Mediengesellschaft haben wieder reichlich abgestimmt, 9876 mal wurde der in jedem implantierte Chip aktiviert und es ergab sich folgendes Bild.

Überraschung in der Kategorie der Damen: Nachdem zehn Jahre lang eine der 17000 aktiven Läuferinnen im Kreis dominiert hat, steht diesmal eine Martial-Arts-Kämpferin ganz oben auf dem Treppchen und verweist die vielfache Ultra-Marathon-Meisterin aus dem Kreis auf den zweiten Rang. Dritte wird erstmals eine Heidenheimer Seglerin, seit die Nordseeküste nur noch 250 Kilometer entfernt ist, hat der Wassersport im Kreis enorm zugelegt.

Außer Läuferinnen gibt es keine Leichtathletik mehr, auch Schwimmen, Turnen und die Ballsportarten spielen kaum noch Rolle mehr. Die Reiterinnen veranstalten nach massiven Protesten von Tierschützern keine öffentlichen Turniere mehr und die letzte Fechterin war 2036 in der Vorschlagliste, zwei Jahre bevor das Fechtzentrum endgültig seine Pforten schloss.

Bei den Herren hatte wieder der aufgehende Stern am E-Sport-Himmel die Nase vorn, der in Hermaringen beheimatete baden-württembergischen Titelträger im FIFA-60-Wettbewerb. Echte Fußballer? Nein, die haben seit dem Abstieg des 1. FC Heidenheim in die Verbandsliga im Jahr 2033 nichts mehr gerissen.

In der Voith-Arena gibt es auch keinen Rasen mehr, dafür ist ein Dach drauf und es wird Indoor-Skislalom praktiziert. Dort trainiert auch der Zweite der Sportlerwahl 2059, der aus Gerstetten stammende Meister der schwäbischen Skimeisterschaften. Er ist die große Hoffnung des Kreises für einen Start bei den Olympischen Winterspielen, die 2060 erneut in Dubai stattfinden. Platz drei ging an Heidenheims Meister der Pfeile, den Dritten der deutschen Dartsmeisterschaften.

Das war ja klar – bei den Mannschaften holten sich erneut die Ostalb Highlanders den Titel. Seit der Super Bowl aufgrund des höheren Publikumsinteresses in Deutschland ausgetragen wird, führt einfach kein Weg mehr am American-Footballteam aus Schnaitheim, das auf dem „Moldendome“ vor bis zu 15000 Zuschauern spielt, vorbei.

Der zweite Platz ging an Wasserskimannschaft des SV 04 Heidenheim, mittlerweile die größte Gruppe im Verein und Dritte wurden erstmals das Team des Heidenheimer Drohnensportvereins, das die süddeutsche Meisterschaft im Hindernisslalom gewonnen hatte.

Wie gesagt, ein Ausblick alles andere als ernst gemeint – bestimmt kommt es ganz anders. Vielleicht stehen doch wieder Fußballer, Handballer, Fechter, Turner, Baseballer und Leichtathleten ganz oben. Oder Sportler aus Disziplinen, die es noch gar nicht gibt. Lassen wir uns überraschen.