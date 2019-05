Vergangenes Wochenende fand in Burgberg das Springturnier des Reit- und Fahrvereins mit Springprüfungen bis Klasse M statt.

Bei bestem Wetter fanden sich viele Reiter auf der Anlage in Burgberg ein, um ihre Pferde vor zahlreichen Zuschauern in den verschiedenen Springprüfungen vorzustellen. Insgesamt konnten 370 Starts an beiden Tagen verzeichnet werden.

Die Springprüfungen fanden unter besten Bedingungen auf dem neu fertig gestellten Allwetterreitplatz des Reitvereins statt, der im Rahmen des Turniers feierlich eingeweiht wurde. Als terer Höhepunkt folgte im Anschluss die letzte Springprüfung des Tages, eine Springprüfung der Klasse M. Es siegte Thomas Maier mit seinem Pferd Climbo M von der RSG unterm Hohenrechberg.

Zweiter wurde der für Riedheim startende Giengener Uwe Carstens auf Verdinand, er belegte zudem mit Chooka Rang vier. Beste Kreisvertreterin war auf dem sechsten Platz Melanie Klusik vom RV Dettingen auf Cindy Lou.

Stark waren die Kreisvertreter in der Stilspringprüfung Klasse L. Kai Ruggaber von der RSG Dettinger Alb gewann auf Quanja vor Luca Maria Niederberger (RFB Gerstetten/Celljet Ah) und Edward Butler (RV Dettingen/Sir).

In der Springpferdeprüfung Klasse L wurde Melanie Klusik auf Cute Cassi Zweite und Kai Ruggaber auf Connection Dritter. Ruggaber siegte zudem auf Kanavara in zwei Springpferdeprüfung Klasse A und wurde Clarence einmal Dritter.

Das Zwei-Phasen-Springen Klasse A gewann Joy Kimberley Genz vom RFV Steinheim auf Pituka, in einer A-Stilspringprüfung belegte Martha Rohrer (RFV Burgerg) aus Kaisers Kimara Rang zwei. im Stilspring-Wettbwerb wurde Sabrina Leder (RFV Steinheim) auf Claire G Zweite und im Standard-Springwettbwerb Lenny Daniel Ücheler (RFV Giengen) auf Donata M Dritter.