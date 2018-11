Giengen 250 Sportabzeichen bei TSG Giengen

Giengen / HZ

250 Deutsche Sportabzeichen wurden bei der TSG Giengen in diesem Jahr erworben.

85 Erwachsene, 162 Kinder und Jugendliche sowie drei Kindergarten-Kinder bestanden die Prüfungen.

Bei der Jugend erwarben das Sportabzeichen (Wiederholungen in Klammern): Justus Benz (5), Lucas Kluge (10), Julian Schlotz (5), Robin Schlotz (5), Nikolas Teuscher (5), Karolina Dercho (5), Mia Fähnle (5), Sarah Heße (5), Eleni Hosinner (5), Anja Illenberger (5), Jana Illenberger (5), Ida Pfrommer (5), Aylin Prera y Valverde (5), Alina Schiele (5), Jette Trüper (5) und Jessica Zaske (5).

Bei den Erwachsenen gaben es folgende Absolventen: Torsten Eschner (5), Joachim Kuch (5), Lara Henne (5), Anna Gräter (10), Marion Leitner-Baß (10), Manfred John (20), Wolf-Dieter Maurer (30), Uta Viertel (35). Die meisten Wiederholungen hat Uta Mühlberger mit 55. Familien-Sportabzeichen erhalten Familien mit mindestens drei Teilnehmern über zwei oder drei Generationen. Ausgezeichnet wurden die Familien Edel, Stahl, Trautwein und Viktor.

Die Verleihung der Urkunden findet am Montag, 19. November, um 19 Uhr in der TSG-Turnhalle am Stadion statt.