Bei den Regionalmeisterschaften in der Kinderleichtathletik waren drei Mannschaften aus dem Kreis Heidenheim mit am Start. Insgesamt 21 Kinder starteten in den Teams des HSB Heidenheim/TV Steinheim, der TSG Giengen und dem TV Hürben. Das beste Ergebnis konnte an diesem Tag das Team des HSB und Steinheim einfahren – sie holten sich in einem spannenden Wettkampf die Bronzemedaille. Herausragend in Form zeigte sich hierbei Monah Lakhal aus Heidenheim, die unter 42 gestarteten Mädchen am Ende Erste wurde. Ebenfalls aus dem Team Heidenheim/Steinheim konnte Jonas Prenting überzeugen, der im Jahrgang 2009 die Rangliste anführte und unter 44 Jungs den Gesamtrang sieben belegte. Theodora Papadimitriou holte einen guten vierten Platz und Laura Huber (beide HSB/TVS) belegte Rang sieben.

Das Team der TSG Giengen wurde Gesamtachter, der TV Hürben landete auf Rang zehn. Auch hier konnten einzelne Athleten mit guten Einzelplatzierungen glänzen, so erreichte Tim Rettenberger Platz fünf und Quentin Jung (beide Giengen) Platz acht. Maja Weisheit und Fabian Hahnel (beide Hürben) belegten auch in Ihrem Jahrgang jeweils Rang sechs.