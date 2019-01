Tübingen Zollernalb-Nabu stark vertreten in Tübingen

Nabu-Monatstreffen erst nächste Woche

Terminverschiebung Entgegen der Ankündigung im Programmheft findet das nächste Treffen der Nabu-Gruppe Hechingen nicht an diesem Donnerstag, 24. Januar, sondern erst am Donnerstag kommender Woche, also am 31. Januar, um 19.30 Uhr im Bildungshaus St. Luzen statt.