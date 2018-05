Mountainbike Weltelite lockt Fans ins Bullentäle

Albstadt / Horst Schweizer

Von Freitag bis Pfingstsonntag war die Mountainbike-Weltelite zu Gast in Albstadt.

Wenngleich das Wetter am Samstag und Sonntag nicht ganz den Vorhersagen entsprach, war die Stimmung trotz Schauer und Kälte gut. Dazu trugen neben den Funktionären vor allem die mitwirkenden Vereine und viele Ehrenamtliche bei. Die Macher, die Helfer, die Mitwirkenden der Veranstaltung dürfen sich allesamt ein dickes Lob anheften.

Miteinander wurde gezeigt, dass Albstadt für die Weltmeisterschaft 2020 bestens gerüstet ist. Ein tolles Bild boten mehr als 800 Teilnehmer beim Kurz-Marathon der Gonso Albstadt MTB Classic. Das nicht mehr enden wollende Starterfeld ging am Samstagnachmittag auf die beiden Strecken.

An drei Tagen waren Mitglieder der Stadtkapelle Tailfingen im Festzelt im Einsatz, kümmerten sich um das Wohl ihrer Gäste. Dort sorgte am Samstagabend die Coverband „She‘s the Boss“ in neuer Formation für beste Stimmung. Eine Woche verpflegte der Turnverein Truchtelfingen „seine“ 65 Gäste auf dem Campingplatz Bol. Am Samstagabend gab es eine Pasta-Party.

Neben dem Sport hatte die Veranstaltung auf dem Freigelände einige Highlights zu bieten. Einblicke in die Fahrerlager wurden gewährt, präsent war erneut die Deutsche Sporthilfe, ebenso die Bundeswehr. Fußballfans konnten auf einer großen Videowand das Finale im DFB-Pokal zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt verfolgen.

Mit rund 30 Helfern waren das DRK Tailfingen und die Bergwacht Oberes Donautal präsent, um für Notfälle gewappnet zu sein. Notärzte gehörten ebenso zum Team wie Aktive der Feuerwehr Tailfingen.