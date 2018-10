Hohenzollern-Berglauf Vorjahressieger stürmt erneut die Burg

Burg Hohenzollern / Anna Wittmershaus

Daniel Noll zählt beim 34. internationalen Hohenzollern-Berglauf wieder zu den Anwärtern auf Platz eins.

Zur Burg Hohenzollern kann man vom Hechinger Weiherstadion aus gemütlich wandern, aber auch rennen. Das werden am 11. November wieder die Leichtathleten beim Hohenzollern-Berglauf tun.

Im Vergleich zu den anderen Lauf-Wettbewerben in der Region sind bei diesem Rennen vor allem die Höhenmeter eine große Herausforderung. Mit rund acht Kilometern ist die Strecke nämlich nicht besonders lang, doch die Höhendifferenz von 365 Metern machte in der Vergangenheit schon einigen Startern zu schaffen. Die letzten vier Kilometer hoch zur Burg ziehen sich für so manchen Hobbyläufer scheinbar endlos in die Länge, dennoch ist er gerade bei diesen sehr beliebt.

Obwohl der Berglauf noch fast zwei Wochen entfernt ist, haben sich schon rund 100 Athleten für das Rennen angemeldet. Darunter auch der Vorjahressieger Daniel Noll. „Er gehört auch dieses Jahr zu den Topfavoriten“, sagt die Organisatorin des Hohenzollern-Berglaufs, Susanne Bitzer. Die Vorschusslorbeeren kommen nicht von ungefähr. Immerhin ist Noll der amtierende baden-württembergische Meister im Berglauf. Außerdem überzeugte der Hechinger, der bei anderen Rennen für den TSV Glems startet, bei der Landesmeisterschaft über die Halbmarathon-Distanz. Auch bei diesem Titelkampf kam Noll als erster ins Ziel. Von diesen beiden Erfolgen beflügelt möchte der Hechinger nun beim Hohenzollern-Berglauf seinen Sieg aus dem Vorjahr wiederholen. „Es freut uns, dass so jemand wie Daniel Noll beim Berglauf auch noch aus unserem Verein kommt“, erklärt Bitzer. Über weitere Favoriten könne sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen, da viele erst auf den letzten Drücker melden, erklärt die Funktionärin des Skiclubs Hechingen. Bei solchen Leichtathletik-Events ist das nichts Ungewöhnliches. Die Starterlisten füllen sich meist erst wenige Tage vor Meldeschluss, der dieses Jahr am 8. November ist. Auch am Renntag selbst sind noch Nennungen möglich. „Viele haben den Lauf schon eingeplant, warten aber noch wegen der Erkältungswelle ab oder machen einen Start von den Wetterverhältnissen abhängig“, weiß Bitzer. Im vergangenen Jahr waren es 352 Läufer, die sich vom Weiherstadion aus auf den Weg zur Burg machten. „Da hatten wir aber auch sehr schlechtes Wetter“, meint Bitzer. Dieses Jahr wünscht sich die Organisatorin wieder über 400 Teilnehmer.

Die Zuschauer dürfen sich dieses Mal auch auf besondere Läufer freuen: Zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bodelshausen wollen den Berglauf in voller Montur, sprich mit Feuerwehreinsatzkleidung und Atemschutzgerät absolvieren. Das bedeutet 25 Kilo zusätzliches Gewicht.