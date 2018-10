Volleyball Vierte Pleite im vierten Spiel für Burladingerinnen

Burladingen / SWP

In der Regionalliga wartet Burladingen weiter auf die ersten Punkte, unterlag am Sonntag beim VfB mit 0:3.

Am Sonntag fuhren die Damen des TSV Burladingen nach Ulm, um den ersehnten ersten Satzgewinn mit nach Hause zu nehmen. Doch schnell war klar, dass dies eine schwere Aufgabe werden wird.

Bereits beim Aufwärmen konnte man sehen, dass das Spiel des VfB Ulm auf ihre Diagonalangreiferin Annika Foit zugeschnitten sein wird. „Ich weiß nicht, wo Ulm diese Spielerin gefunden hat, aber da haben sie was richtig Gutes gefunden“, sagte Burladingens Trainer Clemens Laauser nach der Partie.

Der Start des ersten Satzes lief für die TSV-Damen nicht nach Wunsch. Zwar waren die Annahme und die Pässe von Zuspielerin Nadja Kretschmann passabel, allerdings führte keiner der Angriffe zu einem Punkt. So kamen die Fehlastädterinnen erst nach zwölf Aufschlägen des Gegners zu ihrem ersten Zähler. „Nach drei Niederlagen in Folge nagt ein solcher Rückstand zu Beginn eines Spiels an der Motivation von allen“, erklärte Laauser. Im weiteren Verlauf des ersten Satzes kämpften die Burladingerinnen um jeden Punkt, konnten jedoch den Rückstand nicht mehr aufholen. Somit ging der erste Durchgang mit 25:10 an Ulm.

Entgegen der Erwartungen von TSV-Coach Laauser fand sein Team im zweiten Satz zu seinen Stärken zurück und es entwickelte sich ein hart umkämpftes Duell. Über weite Strecken lagen die Fehlastädterinnen mit zwei Punkten vorne. Doch der ersehnte erste Satzgewinn in dieser Saison wurde nicht verbucht. In der entscheidenden Phase zeigte sich die Qualität der Diagonalangreiferin des VfB, die keine Fehler mehr machte und mit brachialer Gewalt, den Ball im Feld versenkte. Somit musste sich Burladingen mit 21:25 geschlagen geben.

Auch zu Beginn des dritten Durchgangs zeigte sich, dass der Unterschied zwischen Ulm und dem TSV nicht groß war. Doch dann schlichen sich Fehler in das Burladinger Spiel ein, was zu einer deutlichen Führung des VfB führte. Auch die Auszeit von Trainer Laauser zeigte kaum Wirkung. Zwar gab sich sein Team nicht völlig auf, doch zeigte sich an der Körpersprache deutlich, dass es nicht mehr an den Sieg glaubte. So ging auch der dritte Durchgang mit 25:18 an den VfB.

Nach der vierten 0:3-Pleite im vierten Spiel bleibt Burladingen Tabellenletzter. „Wir stehen nun vor einer der schwierigsten Aufgaben“, so Laauser. Er meinte damit nicht das nächste Spiel gegen Offenburg, sondern die Herausforderung, zu verhindern, dass sich „eine mentale Blockade in unseren Köpfen festigt und wir unsere Motivation völlig verlieren.“ Der TSV-Coach sah aber auch Positives: „In den letzten Wochen haben wir hart gearbeitet, was man an unserem Spiel auch sieht.“