Die Junginger Bahnsprinterin Alessa-Catriona Pröpster hofft trotz eines Bänderrisses auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft.

Hiobsbotschaft aus Rheinland-Pfalz: Alessa-Catriona Pröpster, die amtierende Junioren-Weltmeisterin im Bahnradsprint aus Jungingen, ist bei der Abitur-Prüfung im Volleyball umgeknickt und hat sich schwer verletzt. Seither geht sie an Krücken – und das zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, denn schon in vier Wochen stehen die ersten Titelkämpfe der Saison, die Europameisterschaften im belgischen Gent, ans. Später folgen die Weltmeisterschaften in Frankfurt/Oder.

Immerhin bleibt ein wenig Hoffnung: Inzwischen weiß die Patientin, die für den RSC Ludwigshafen fährt, dass „nur“ alle drei Bänder im Knöchelbereich gerissen sind. Alessa-Catriona quittierte diese Nachricht aus der medizinischen Abteilung mit Freudentränen: Es bedarf keiner Operation, und mit gezielter Physiotherapie, Reha-Maßnahmen und Tapeverbänden könnte die Teilnahme an den Wettkämpfen doch noch möglich sein.