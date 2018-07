Schießsport Vereinspokalschießen in Stetten

Vereinspokalschießen in Stetten

Stetten / HZ

Am kommenden Wochenende, 21. und 22. Juli, trägt der Schützenverein 1921 Stetten sein 8. erweitertes Vereinspokalschießen aus. Zur Teilnahme an diesem Traditionswettbewerb aufgerufen wurden alle Vereine, Clubs, Kameradschaften und Gruppen und Firmenbelegschaften aus der Gesamtstadt Haigerloch. Es liegen bereits zahlreiche Anmeldungen vor. Im Schützenhaus wird schon fleißig trainiert.

Eine Mannschaft besteht aus maximal fünf Schützen, wobei drei in die Mannschaftswertung kommen. Das Mindestalter der Teilnehmer liegt bei 16 Jahren. Das Startgeld beträgt 25 Euro pro Mannschaft. Darin sind enthalten für den Wettkampf: eine Probescheibe mit fünf Schuss Munition, 15 Schuss für das Wertungsschießen und ein Schuss auf die Ehrenscheibe. Geschossen wird liegend aufgelegt mit dem KK-Gewehr auf 50 Meter Distanz. Pro Schütze gibt es drei Scheiben zu je fünf Schuss. Die drei erstplatzierten Mannschaften erhalten Geldpreise. Außerdem erhält die Siegermannschaft den Wanderpokal für den Zeitraum bis zum nächsten Turnier.

Schießzeiten sind am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 9.30 bis 12 und von 13 bis 16.30 Uhr. Die Siegerehrung findet am Sonntag um 18 Uhr statt. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt. Auch hierzu ist die Bevölkerung aus nah und fern eingeladen.