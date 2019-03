Die Hechinger Handballer holten sich schon am vorletzten Spieltag den Meisterwimpel in der Kreisliga A.

Bereits am vorletzten Spieltag der Saison haben die Handballer des TV Hechingen die Meisterschaft in der Kreisliga A klar gemacht.

Im ungewöhnlich angesetzten Spiel am Freitagabend setzten sich die Zollernstädter gegen den Gastgeber des TSV Stetten a. k. M. mit 28:24 durch.

Eine gewisse Nervosität ob der Ligavorentscheidung steckte in den TVH-Trikots. Bis zum Seitenwechsel hatten sich die Hechinger jedoch schon klar auf 14:9 abgesetzt. In Durchgang zwei verwalteten der TVH den Vorsprung geschickt mit einer guten Abwehr und einem sicheren Ingo Radojewski im Tor. Joshua Stäbner (Zweitspielrecht bei der HSG Liebenburg-Salzgitter) trug sich bei seinem ersten Einsatz für den TVH dreimal in die Torschützenliste ein.

Nach Spielende wurden die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die Bezirksklasse in der Kabine gebührend gefeiert.

Ohne Druck reisten die Hechinger Handballer dann am Sonntagabend zum letzten Saisonspiel gegen die HSG Baar 3. Die Gastgeber stehen im gesicherten Mittelfeld ohne Aufstiegschancen und Abstiegssorgen. Es entwickelte sich ein munteres Spiel, das der TVH in Durchgang eins klar dominierte. Nach dem Seitenwechsel schien die Konzentration des Meisters nachzulassen, und die Angriffe wurden fahrig. Das nutzte die Mannschaft der HSG Baar und erkämpfte sich am Ende einen knappen, jedoch verdienten 30:29-Sieg.

Zur Wimpelübergabe nach dem Spiel liefen die TVH-Handballer in nostalgischen Trikots aus teils längst vergangenen Tagen auf und erinnerten damit an die Handballtradition in der Zollernstadt.