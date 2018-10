Stetten Turnier mit 150 Bogenschützen auf dem Weinberg

Stetten / Wilfried Selinka

Das Turnier startete am frühen Morgen. Noch herrschte dichter Nebel. Direkt beim Stettener Schützenhaus haben Martin und Elli Roller vor einem Jahr dauerhaft einen 3 D-Bogenparcours eingerichtet, der nun schon zum dritten Mal Schützen aus ganz Süddeutschland anzog. Der Nebel stellte die 150 Bogenschützen vor eine ganz besondere Herausforderung: Wer sein Ziel verfehlte, durfte in der „Suppe“ nach einen Pfeilen suchen.

Doch nur wenigen Stunden später lichtete sich der Nebel und alle Teilnehmer hatten bei herrlichem Sonnenschein die gleich guten Schießbedingungen.

Wie Martin Roller gegenüber der HZ feststellte, sind rund 150 Personen die maximale Teilnehmerzahl für so ein 3 D-Bogenturnier. Die müssen sich in Teams von vier bis sechs Schützen in 28 Gruppen an den 34 unterschiedlichen großen Zielobjekten verteilen.

Die meisten der 3 D-Objekte zeigen das Ziel in Originalgröße. Auf dem Parcours ist zum Beispiel eine Krähe, eine Schildkröte oder auch ein ausgewachsener Hirsch aus Kunststoff und in Lebensgröße aufgestellt. Die Hirsch-Attrappe wiegt 70 Kilogramm. Ein 40 Kilo schweres Kunststoff-Wildschwein ist auch dabei. Diese wertvollen Kunststofftiere werden nur zu besonderen Turnieren aufgestellt.

Es ist der Ehrgeiz der Bogenschützen, die Ziele möglichst gleich mit dem ersten Pfeil zu treffen. Erlaubt sind maximal drei Pfeile pro Ziel, die gesondert gewertet werden. Dabei spielt beim Bogenschießsport neben dem Abschätzen der Entfernung auch Kraft, Konzentrationsvermögen und Körperbeherrschung eine entscheidende Rolle.

Ausgerüstet waren die 150 Schützen, darunter auch zahlreiche Frauen, mit den unterschiedlichsten Bogen – vom einfachen Bogen über Recurvebogen, an denen Zielvorrichtungen und Stabilisatoren angebaut sind, bis hin zu High-Tec-Bögen. Sogar Armbrustschützen waren dabei. Über drei Stunden waren die einzelnen Gruppen im Gelände unterwegs. Bei der Siegerehrung gab es von den Veranstaltern vom Wachendorfer „Bogenlädle Roller“ kleine Sachpreise. Martin Roller bedankte sich besonders beim Schützenverein Stetten für die perfekte Mitorganisation in der Betreuung und Bewirtung der Gäste.

Der Schützenverein Stetten hatte mit zahlreichen Helfern für die Bewirtung der Schützen und Besucher gesorgt. Die Bogenschützen aus dem ganzen Land waren angetan vom herrlichen Gelände und der Gastfreundschaft und versprachen, den Stettener Bogenschießparcours künftig auch zu Trainingszwecken zu besuchen.