Die Turnabteilung Schömbergrichtet am Sonntag ihren 34. Stauseepokal aus, wobei sich die Zuschauer in allen drei Durchgängen auf ein starkes Teilnehmerfeld freuen dürfen. Von den Kleinsten im P-Stufen-Bereich bis hin zu den großen Turnern im Kürbereich werden einige spannende Wettkämpfe auf hohem Niveau zu sehen sein. Los geht`s mit dem ersten Durchgang um 8 Uhr in der Sporthalle in Dotternhausen.

Mit dem TSV Geislingen, TSV Meßstetten, TSG Balingen und dem SV Dotternhausen haben sich einige Vereine aus dem Turngau angemeldet. Besonders gespannt darf man auf die Damen vom TS Neckar Gym Nürtingen sein, die aktuell in der 2. Bundesliga und Regionalliga am Start sind. Sie werden mit Sicherheit Übungen mit Höchstschwierigkeiten präsentieren. Neben den umliegenden Vereinen haben sich auch zahlreiche große Vereine aus ganz Deutschland angemeldet.

Dass sich die Turnfreunde aus Horgen (Schweiz) sowie der SC Berlin auf den Weg nach Schömberg machen, ehrt die Turnabteilung besonders. 22 der eigenen Turner und Turnerinnen werden ebenfalls an die Gräte gehen: Die Nachwuchsturner starten gleich morgens bei den P-Stufen, während sich die aktiven TG Turner im Kürbereich messen werden. Die aktiven Damen treten ebenfalls im Kürbereich an und nutzen diesen Wettkampf als letzten Test für die kommende Runde. Bereits am darauffolgenden Samstag starten sie mit dem ersten Wettkampf der Saison.

Noch einmal spannend wird es am Ende des Tages mit dem Winners Final. Hier messen sich jeweils die zwei besten Turner und Turnerinnen im direkten Vergleich. So werden bei den Herren noch mal die zwei besten Übungen am Reck und bei den Damen am Boden zu sehen sein. Außerdem konnte die Turnabteilung in diesem Jahr den Beatclub aus Schömberg für das Rahmenprogramm gewinnen, der das Publikum mit drei verschiedenen Aufführungen begeistern wird.