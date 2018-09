Volleyball TSV Burladingen: Neuer Trainer, altes Ziel

Burladingen / Anna Wittmershaus

Burladingens Damen streben in der Regionalliga den Klassenerhalt an.

Wieder eine neue Runde und wieder ein neuer Trainer. Nur ein Jahr coachte Philipp Kurz die Regionalliga-Damen des TSV Burladingen. Nun tritt Clemens Laauser an. Bei der Zielsetzung herrscht derweil Kontinuität.

Erneut steht der Ligaverbleib bei den Fehlastädterinnen ganz oben auf der Prioritätenliste. „Wir werden auch in diesem Jahr den Klassenerhalt in der Regionalliga als Saisonziel ansetzen und unser Bestmöglichstes versuchen, dieses Ziel zu erreichen“, erklärt TSV-Abteilungsleiterin Nadja Kretschmann.

In der vergangenen Saison erreichte Burladingen sein Ziel, ohne je groß in Bedrängnis zu geraten. Abgesehen von zwei Ausnahmen waren die Fehlastädterinnen in der Regionalliga nie schlechter als Platz sechs. Nach dem ersten Spieltag und der 0:3-Niederlage gegen den FV Tübinger Modell belegte der TSV zwar Rang neun, danach ging es aber weiter nach oben. Nur nach der sechsten Begegnung gegen den VfR Umkirch (Endstand 2:3) rutschte Burladingen auf Platz acht ab. Nach dem Jahreswechsel pendelte das Team von der Fehlastadt zwischen Rang vier und fünf hin und her, am Ende wurde es Fünfter.

Mit dieser Platzierung könnten die Burladingerinnen sicher auch in dieser Runde gut leben. Die TSV-Damen haben allerdings einen kleinen Umbruch zu bewältigen. Neben Trainer Kurz haben auch fünf Spielerinnen den TSV nach der vergangenen Runde verlassen: Lene Götz, Katharina Hiller, Vanessa Neuburger, Claudia Schmid und Sarah Zöllner. Dafür rücken drei Talente aus dem eigenen Nachwuchs nach. Leonie Zepf und Sara Köhler spielten zuletzt in der zweiten Mannschaft der Fehlastädterinnen, wurden mit dieser in der Bezirksliga Vizemeister. Lisa-Marie Maichle schaffte direkt aus der dritten Garde (A-Klasse) den Sprung ins Regionalliga-Team. An der Seitenlinie hat nun Clemens Laauser aus Rottenburg das Kommando. Nadine Hempke, Nina Pfister, Sarah Klatt, Nadja Kretschmann, Lea Gruschwitz und Ramona Stopper waren unterdessen schon im vergangenen Jahr für die erste TSV-Mannschaft am Ball.

Auch die Zusammensetzung der Regionalliga hat sich verändert. Der amtierende Meister VfR Umkirch und Vize TSV Georgii Allianz Stuttgart haben sich Richtung 3. Liga verabschiedet. Die TSG Backnang und die VSG Ettlingen/Rüppurr sind in die Oberliga abgestiegen. Diese vier Abgänge wurden durch vier Aufsteiger ersetzt: Der VfB Ulm, der USC Freiburg, der MTV Ludwigsburg und der Heidelberger TV sind neu in der Regionalliga.

Für den TSV Burladingen beginnt die neue Punktspielrunde in zwei Wochen (29. September) mit einem Heimspiel gegen die DJK Schwäbisch Gmünd. Gegen die Mannschaft von der Ostalb fuhren die Fehlastädterinnen zuletzt im Januar einen 3:1-Erfolg ein, in der Hinrunde verlor der TSV jedoch knapp mit 2:3. Auswärts ist Burladingen erstmals in drei Wochen, am 6. Oktober, beim Vorjahresvierten TTV Dettingen/ Teck gefordert.