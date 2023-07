Ein Blick in die Zukunft: Das Kalenderblatt zeigt den 6. August an. Das Endspiel um die 9000 US-Dollar Siegprämie geht bei der 24. Auflage der Boso Ladies Open in Hechingen über die Bühne. Die Auslosung hat es ermöglicht: Das DTB-Megatalent Noma Noha Akugue (19) und das tschechische Supertalent ...