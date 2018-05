Tennis Spannende Doppel-Duelle in Boll

Spannende Doppel-Duelle in Boll

Boll / Von Bernd Ullrich

Acht Damen-Paarungen aus den Vereinen von Rosenfeld, Bisingen, Tübingen, Geislingen und Boll gaben sich bei sommerlichen Temperaturen ein sportliches Stelldichein. In zwei Gruppen wurde die Vorrunde des Damen-Doppel-Cups bestritten, dann wurden die einzelnen Plätze ausgespielt.

Parallel zu dem Damen-Turnier spielten zwei Dutzend Herren um den Trollinger-Cup. Sie gehörten den Vereinen in Ostdorf, Balingen, Rosenfeld, Bisingen, Bild­echingen, Nehren und Boll an. Auch bei den Herren stand zunächst die Vorrunde an, um dann um die einzelnen Plätze zu spielen. Der Spielbetrieb lief den ganzen Tag über ohne Unterbrechung. Für Getränke war gesorgt, und auch der kleine Hunger zwischendurch konnte gestillt

werden.

Hatten die Herren zu Beginn der Spiele jeweils eine kleine Flasche Trollinger (als nicht verbotenes Dopingmittel?) erhalten, durften sich die Damen nach den Spielen an einem Glas Sekt laben. Die Sieger wurden von TC-Chef Holger Mardek und dem Breitensportwart des Württembergischen Tennis-Bundes (WTB) im Bezirk E, Richard Riedlinger, geehrt. „Es waren tolle Spiele auf einem guten Niveau“, sagte Mardek. Für die Organisation der Turniere gab es großen Beifall. Ähnliches hatte der WTB-Vertreter für den Breitensport zu vermelden. Auch er sprach von einem sehr guten Niveau und sehr ansprechenden Spielen. Dem TC Boll zolle man für die Ausrichtung der beiden Turniere ein großes Lob. Im nächsten Jahr sei Bisingen an der Reihe, hielt er abschließend fest. Der Siegerehrung, bei der Pokale und Sachpreise überreicht wurden, schloss sich ein gemeinsames Abendessen an.