Regionalligaspieler Manuel Pflumm wird ab der Saison 2019/20 Spielertrainer beim SV Rangendingen. Birkan Madran soll ihm assistieren.

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, jetzt herrscht Gewissheit: Manuel Pflumm wird zur neuen Saison Spielertrainer beim SV Rangendingen. Nach Jahren des Umbruchs, soll der scheidende Kapitän der TSG Balingen den Ex-Landesligist wieder ins obere Tabellendrittel der Bezirksliga führen.

„Anführer, Identifikationsfigur, Kapitän, Wortführer“ – wenn die Verantwortlichen und Mitspieler der TSG Balingen über Manuel Pflumm sprechen, fallen immer wieder diese Synonyme. Egal mit wem man über den aus Schlatt stammenden 33-jährigen Regionalligaspieler spricht, alle sprechen von einem großartigen Charakter – auf und neben dem Platz.

Dass es einen wie ihn, der Fußball lebt und seit Jahren die Binde am Arm trägt, früher oder später auf die Trainerbank verschlägt, ist eine logische Konsequenz. Nach seinem verkündeten Abschied beim Regionalligisten zum Saisonende, will Pflumm etwas kürzertreten. Mehr Zeit für die Familie. Ganz ohne Fußball kann er jedoch nicht. „Von hundert auf null geht nicht und will ich auch nicht“ so der bullige Innenverteidiger. Die Konsequenz: Manuel Pflumm wird ab der neuen Saison Spielertrainer des SV Rangendingen. Der ehemalige Landesligist, aktuell achter der Bezirksliga Zollern, sichert sich die Dienste einer der erfolgreichsten Fußballer des Bezirks.

„Für uns ist das wie ein Sechser im Lotto“ zeigt sich Abteilungsleiter Peter Gress glücklich über die Verpflichtung. „Er steht bereits seit Jahren ganz oben auf unserem Wunschzettel. Ich habe ihn immer mal wieder angesprochen, ob er es sich nicht vorstellen könnte. Umso schöner, dass es nun funktioniert hat.“ führt Spielleiter Johann Gunesch aus. Pflumm selbst sagt zu seiner im Sommer beginnenden Aufgabe: „Zwei Rasenplätze und einen Kunstrasen. Die infrastrukturellen Voraussetzungen beim SVR sind bestens. Sie haben eine junge Mannschaft, die den Umbruch geschafft hat. Nun gilt es die jungen Spieler nach vorne zu bringen und zu entwickeln. Am besten mit so vielen eigenen Spieler wie möglich.“

Nach Stationen in Schlatt, beim VfB Stuttgart, den Stuttgarter Kickers, der TuS Ergenzingen und Böblingen in der Jugend sowie den ersten aktiven Jahren in Böblingen, Reutlingen und Gärtringen, hat er zwölf Jahre den Fußball der TSG Balingen geprägt. Jetzt der Schritt zu den Mühlwasenkickern. Für Pflumm ist es die erste Station als Kommandogeber, die er als Spielertrainer gestalten wird. Er wird die Nummer 19 tragen.

Co-Trainer zur neuen Saison, soll der bisherige Kommandogeber Birkan Madran werden. „Wir sind aktuell im Austausch. Ich würde mir das sehr wünschen.“ so Pflumm. Dem Verein hat Madran bereits für die kommende Spielzeit zugesagt. Markus Stauß, der mit Madran aktuell die Geschicke der 1. Herrenmannschaft leitet will aus beruflichen Gründen kürzertreten. Spielleiter Gunesch betonte nochmals: „Birkan und Markus haben in den schwierigen Jahren den Karren gezogen. Dafür sind wir ihnen immens dankbar.“