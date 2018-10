Rangendingen Schützenverein Höfendorf feiert Kirbe

Höfendorf / Ralf Dieringer

Der Schützenverein Höfendorf feierte seine Kirbe mit Mannschaftpokalschießen. Der Ortsvorsteher bekam den Ehrenpreis.

Der goldene Oktober trieb am Wochenende viele Spaziergänger nach draußen. In Höfendorf machten sich viele davon auf den Weg zur traditionellen Kirbe ins Schützenhaus. Das hatte auch gute Gründe: Die Schützenhausküche servierte mit Schlachtplatte, Bauernbratwürsten und Schnitzel ein reichhaltiges Menü den zahlreich erschienenen Gästen.

Beim Mannschaftspokalschießen konnte, wie in den vergangenen Wochen in Rangendingen und Bietenhausen, jede Frau und jeder Mann sein Können unter Beweis stellen. 55 Hobbyschützen, aufgeteilt in zwölf Mannschaften, nahmen Maß auf die zehn Meter entfernte Luftgewehrscheibe.

Wiederum wurde im neuen Luftgewehrstand den Teams das Schießen auf den modernsten elektronischen Anlagen ermöglicht. Der Ehrenpreis wurde im Kleinkaliberschießstand auf die 50 Meter entfernte Scheibe auf der ein Fuchs auf einem Holzstumpf abgebildet war, ausgeschossen.

„Blutwurzel-Team“ hat Erfolg

Nachdem alle Teilnehmer ihre 20 Schüsse auf die Luftgewehrscheibe platziert hatten, stand das „Blutwurzel-Team“ mit 396 Ringen als Sieger fest. Die passiven Schützen belegten mit 366 Ringen den Silber-Rang, gefolgt von den Freizeitsportlern mit 332 und den Musikern mit 331 Ringen. Der Sieg in der Einzelwertung ging an Marius Schühle, der sich aufgrund der besseren letzten Serie, vor Stefan Seyfarth mit 150 Ringen durchsetzte. Dritter wurde Anton Lins mit 144, gefolgt von Ralf Pflumm und Oskar Bürkle.

Mit den 20 abgegebenen Schüssen nahm jeder auch gleichzeitig am Glücksschießen teil. Dabei ist nicht die maximale Ringzahl entscheidend, sondern lediglich der Wert hinter dem Komma eines jeden Schusses. Sollte ein Schütze also eine 1,7 und eine 9,1 erzielen, so hätte er 8 Punkte erreicht. Hier belegte Joachim Fahrner von den Musikern den Platz an der Sonne und sicherte somit seinem Team ebenfalls den 1. Platz. Zweiter in der Einzelwertung wurde Oskar Bürkle, vor Marius Schühle und Erwin Beiter. Den Musikern als „Glücklichstes Team“ folgten die Freizeitsportler auf Rang zwei. Dritter wurden die passiven Schützen vor der Gymnastikgruppe.

Stifter sichert sich Ehrenpreis

Den besten Schuss auf den aufgemalten Fuchs und den damit verbundenen Ehrenpreis, sicherte sich der Stifter kurioserweise selbst. Ortsvorsteher Gerd Beiter nahm somit diese Auszeichnung in Form einer Glastrophäe von Schießleiter Frank Beilard entgegen.

Beilard resümierte eine erfolgreiche Kirbe: „Der Andrang auf den Schießsport war über das gesamte Wochenende sehr gut. Der Mittagstisch wurde sehr zahlreich angenommen, sodass wir von einem erfolgreichen Wochenende für den Verein sprechen können.“