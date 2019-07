Sehr erfolgreich verlief bisher das Schießjahr für die Bogenschützen der Schützengilde Hechingen.

Die Bogenschützen der Schützengilde Hechingen sind auf Erfolgskurs. Schon bei der Vereinsmeisterschaft im Freien erzielten Uli Göhring und Harald Schäfer in der Klasse Blankbogen Herren mit 521 und 509 Ringen die Plätze 1 und 3.

Bei der im Mai in Burladingen ausgetragenen Meisterschaft des Schützenkreises Zollernalb belegten die beiden Schützen die Plätze 1 und 2 mit 542 und 498 Ringen.

Herausragende Form unter Beweis gestellt

Im Juni stellten die beiden Bogenschützen ihre herausragende Form erneut unter Beweis. Wiederum auf dem Bogenplatz in Burladingen wurde Uli Göhring mit 535 Ringen Meister des Bezirkes Schwarzwald-Hohenzollern, und Harald Schäfer errang mit 477 Ringen den dritten Platz.

In bester Kondition nahmen die Bogensportler jetzt an der Landesmeisterschaft des Württembergischen Schützenverbandes in Welzheim teil, welche Uli Göhring mit 523 Ringen für sich entschied. Harald Schäfer wurde mit nur zwei Ringen weniger württembergischer Vizemeister.

In der Mannschaftswertung zogen Uli Göhring, Harald Schäfer und Kurt Riester in Welzheim mit 1455 Ringen mit den Schützen des BSC Waibertal gleich, so dass die Anzahl der geschossenen Zehner am Ende den Ausschlag dafür gab, dass die Hechinger Bogenschützen den Vizemeistertitel holten.

Startplatz bei Deutscher Meisterschaft der Feldbogenschützen

Die beiden Athleten sind weiter auf der Erfolgsspur. So hat sich Uli Göhring für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft im Bogensport qualifiziert, die vom 2. bis zum 4. August in Berlin stattfindet. Harald Schäfer sicherte sich aufgrund seiner guten Leistungen einen Startplatz bei der Deutschen Meisterschaft der Feldbogenschützen, die am 27. und 28. Juli im bayerischen Mittenwald ausgetragen wird.

