In Riederich präsentierte sich die junge Grosselfinger Hürdensprinterin von der LG Steinlach-Zollern in Topform.

Beim Riedericher Hürdenspektakel versuchte sich Sandrina Sprengel über 300 Meter Hürden. Im Training hatte sie bereits angedeutet, dass sie schnell laufen kann, allerdings machte ihr eine starke Erkältung am Wettkampftag das Leben schwer. Sandrina entschied sich dennoch, als Test für die Württembergischen Meisterschaften zu laufen. Sie kämpfte sich ins Ziel und erreichte eine Zeit von 44,59 Sekunden. Damit unterbot sie den Tübinger Kreisrekord von Leonie Flad um drei Hundertstelsekunden – und das in ihrem ersten Rennen über diese Strecke überhaupt. In der letztjährigen U 16-Bestenliste wäre sie mit dieser Zeit auf Platz drei in Deutschland gekommen. Man darf sehr gespannt sein, welche Zeit die Grosselfingerin laufen kann, wenn sie komplett fit ist und ein bisschen mehr Erfahrung über diese Strecke gesammelt hat. Als Bonus durfte Sandrina Sprengel auch die Norm für die Deutschen Meisterschaften in Bremen locker abhaken.

Drei U 23- und aktive Athletinnen der LG Steinlach-Zollern nutzten das Hürdenspektakel zu einem letzten Test über die 100 Meter Hürden vor dem Internationalen Mehrkampfmeeting in Filderstadt. Bei idealen Bedingungen konnten Jule Eissler (16,97 Sekunden), Luise Kessler (19,15) und Jana Mees (15,42) jedoch nicht an ihre Traningsform anknüpfen. Gleichwohl stellte der Wettkampf eine gute Generalprobe für den am Wochenende anstehenden Mehrkampf dar.