Kunstradfahren Saisonauftakt in Trillfingen: Kreismeister gesucht

Saisonauftakt in Trillfingen: Kreismeister gesucht

Trillfingen / Larissa Bühler

Für die Kunstradfahrer stehen am Wochenende die Kreismeisterschaften an. Ein erster Testlauf für den Nachwuchs.

Auftakt für die Kunstradfahrer: Am Wochenende starten die Nachwuchs-Athleten des RSV Tailfingen in die Wettkampfsaison. In Trillfingen finden die Kreismeisterschaften statt. Ein erster Test für die Albstädter.

Eigentlich hätte der RSV Tailfingen am Sonntag bei den Kreismeisterschaften mit Max Maute auch einen Elitefahrer stellen sollen. Der laboriert nun aber an einer Fußverletzung – und verzichtet deshalb auf einen Start in der Trillfinger Mehrzweckhalle. „Wir werden da kein Risiko eingehen“, betont Trainer Dieter Maute.

Seine weiteren Schützlinge Florian und Ferdinand Hirt (beide Schüler U 13) sowie Carina Steinhilber, Philipp-Thies Rapp und David Mayer (alle Junioren U 19) treten jedoch an. „Bei Florian und Ferdinand geht es darum zu schauen, wie sie in den Wettkampf reinkommen“, erklärt der Bundes-, Landes- und Vereinstrainer. „Die Junioren haben dagegen alle noch ein bisschen Zeitprobleme, das wissen wir. Trotzdem sollen sie die neuen Elemente jetzt mal unter Wettkampfbedingungen fahren.“

Ein erster Testwettkampf also, bevor die Saison dann Ende Februar richtig Fahrt aufnimmt. Das macht sich auch noch im Training bemerkbar, das ist noch nicht auf Wettkampfbetrieb ausgerichtet.

Das ändert sich so bald auch nicht. Insbesondere die beiden Jüngsten, Florian und Ferdinand Hirt, sollen in diesem Jahr ohnehin in erster Linie Wettkampferfahrung sammeln. „Bei ihnen steht die langfristige Entwicklung im Vordergrund“, erklärt Maute. „Sie dürfen zum ersten Mal am BW-Cup teilnehmen, das Ziel sind die Landesmeisterschaften“, blickt der Übungsleiter auf die kommenden Monate voraus. Bei beiden Schüler-Startern wurde das Programm etwas gesteigert.

Einen punktemäßig deutlicheren Sprung hat Philipp-Thies Rapp gemacht. Im vergangenen Jahr stellte er mit seinem Programm 143,00 Zähler auf, jetzt sind es 161,10. „Wir arbeiten bei ihm zweigleisig, arbeiten immer weiter auch am Programm“, verrät Maute. Vielleicht soll sogar noch ein Handstand in die Kür integriert werden. „Bei den Junior Masters wird er aber sein sicheres Programm fahren“, kündigt der Trainer an. „Das Ziel ist ganz klar die Qualifikation für die Juniorennationalmannschaft im kommenden Jahr.“

Das letzte Jahr im Junioren-Bereich steht Carina Steinhilber und David Mayer bevor. Für Steinhilber geht es dabei um eine bestmögliche Platzierung. „Sie wird ganz vorne nicht mithalten können“, räumt ihr Trainer ein. „Dafür ist das Feld bei den Mädels zu dicht und zu groß.“ Ziel ist die DM, „wo sie dort dann landet, müssen wir sehen“, blickt Dieter Maute voraus.

153,60 Punkte stellt Steinhilber auf. Vereinskollege David Mayer hat unterdessen sein Programm auf 180,00 Zähler gesteigert. „Er hat sich vergangenes Jahr auf dem dritten Platz etabliert. Den will er nun wieder für sich beanspruchen“, erklärt Maute. Denn ein Treppchenplatz bei den nationalen Titelkämpfen wäre für Mayer dann auch „ein schöner Abschluss der Juniorenzeit“, weiß der Trainer