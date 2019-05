Auch im tschechischen Nove Mesto fuhr die Grosselfingerin im U 23-Rennen der Frauen auf den zweiten Platz.

Die taktischen Feinheiten wollen auch im Cross­-Country gelernt sein und je höher das Niveau, desto wichtiger wird die Strategie. Noch besser, wenn man in dieser Hinsicht eine gewisse Flexibilität an den Tag legen kann.

Der Weltcup-Kurs in der tschechischen Stadt Nove Mesto ist ein ständiges Auf und Ab, auf technisch anspruchsvollem Terrain, aber auch mit einer Flachpassage. Und wenn eine kräftige Luft durch die Biathlon-Arena weht, so wie am vergangenen Samstag, dann ist es noch viel wichtiger, dass man Windschatten bekommt.

Weil die Grosselfingerin Ronja Eibl ein Leichtgewicht ist und auf der Fläche nicht so viel Druck aufs Pedal bringt, ist es für sie doppelt wichtig, da möglichst wenig Führungsarbeit zu machen. An diese Vorgabe hielt sich die deutsche U 23-Meisterin auch. Dass die US-Amerikanerin Haley Batten bereits früh davon fuhr, registrierte Eibl erst mit Verspätung.

Batten baut Vorsprung aus

Sie hielt sich an Albstadt-Siegerin Laura Stigger aus Österreich. Deren Coach Rupert Scheiber beobachtete indes, dass es Laura „nicht so gut geht.“ So vergrößerte sich der Vorsprung von Batten immer weiter und das Verfolgerduo bekam Gesellschaft von der Schweizerin Nicole Koller.

Erst zwei Runden vor Rennende entschied sich Eibl, selbst die Initiative zu ergreifen. Da lagen zwischen der führenden Batten und dem Verfolgerduo bereits 1:20 Minuten. „Vielleicht habe ich zu lange gewartet und hätte mehr riskieren sollen“, meinte die Grosselfingerin.

Eibl lässt Vorsprung schmelzen

Sie ließ Stigger und Koller rasch zurück und der Rückstand auf Batten schmolz binnen zwei Kilometer auf 30 Sekunden. Allerdings lag das vor allem daran, dass die Albstadt-Dritte ein technisches Problem hatte.

Nachdem das behoben war, verteidigte sie die halbe Minute Differenz auf Eibl in der Schlussrunde und feierte ihren ersten U 23-Weltcupsieg, mit dem sie auch die Führung in der Gesamtwertung übernahm punktgleich vor Stigger, die Dritte wurde.

Eibl überquerte mit 28 Sekunden Rückstand auf Batten (1:13:38 Stunden) als Zweite die Ziellinie.

„Es ging mir heute gleich von Anfang an gut, nicht so wie in Albstadt“, sagte Eibl, die in der Weltcup-Gesamtwertung der U 23 jetzt Dritte ist.