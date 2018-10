Mountainbike Ronja Eibl: Profikarriere im Blick

Grosselfingen / Anna Wittmershaus

Ronja Eibl hat in ihrem ersten U23-Jahr in der Mountainbike-Disziplin Cross-Country für Furore gesorgt.

Die 19-Jährige fuhr bei nationalen und internationalen Wettbewerben aufs Podest und zeigte, dass sie auch mit den deutschen Elitefahrerinnen wie Elisabeth Brandau und Sabine Spitz mithalten kann. Die Grosselfingerin hat große Ziele, möchte MTB-Profi werden und bei Olympia starten.

Frau Eibl, Sie haben die MTB-Bundesliga in der Eliteklasse der Frauen gewonnen, sind deutsche U23-Meisterin geworden und haben mit dem deutschen Team bei der WM die Silbermedaille geholt – wie fällt Ihr Fazit dieser Saison aus?

Ronja Eibl: Ich bin sehr zufrieden und hätte nicht erwartet, dass es so früh schon so gut läuft.

Es war Ihr erstes Jahr in der U23, wie überrascht waren Sie selbst von diesen Erfolgen?

Eibl: Am Anfang war ich sehr überrascht, aber nach ein paar Rennen erwartet man dann natürlich auch die gewohnten Leistungen.

Was waren aus Ihrer Sicht die Gründe für die guten Platzierungen in dieser Saison?

Eibl: Ich war sehr locker dieses Jahr, weil ich nicht wusste, was mich erwartet.

Welcher Erfolg war für Sie in dieser Saison am wichtigsten und warum?

Eibl: Der dritte Platz beim Weltcup in La Bresse, weil ich dann doch mal gerne auf dem Podest stehen wollte. Auch die Team-Medaille bei der WM und mein Einzelrennen haben mir viel bedeutet, da dies eine gute Erfahrung war und sehr viel Spaß gemacht hat. Und natürlich war auch der deutsche Meistertitel wichtig für mich, da ich hier bisher immer Pech hatte und es jetzt endlich mal geklappt hat.

Was war für Sie bislang das eindrucksvollste Rennen in Ihrer Karriere?

Eibl: Bislang waren das das Weltcup-Rennen in Nove Mesto und auf jeden Fall die WM wegen der Zuschauerkulisse. Aber auch mein Heimweltcup, welcher auch mein erster überhaupt war, ist mir im Gedächtnis geblieben – wegen den vielen Freunden und Bekannten, die mich unterstützt haben. Leider hatte ich in Albstadt einen Defekt und konnte das Rennen nicht zu Ende fahren.

Welche der vier Weltcup-Strecken, die Sie bislang gefahren sind (Albstadt, Nove Mesto, Val di Sole, La Bresse, Anm. d. Red.), liegt Ihnen am besten?

Eibl: Ich denke alle, die technisch und eventuell nass sind, weil mir das auch sehr viel Spaß macht. Und je mehr Höhenmeter eine Strecke hat, desto besser!

Bei der U23-Europameisterschaft ist es für Sie unterdessen nicht so gut gelaufen, am Ende wurde es nur Rang 19. Was war der Grund, dass dort nicht mehr drin war?

Eibl: Ich denke die Hitze war die Ursache dafür. Außerdem war ich die Woche danach auch krank – wahrscheinlich hat mich das zusätzlich geschwächt.

Beim letzten Bundesliga-Rennen in Titisee bekamen Sie ein Lob von Elisabeth Brandau, was bedeuten Ihnen solche Worte von etablierten Fahrern der Szene?

Eibl: Das bedeutete mir sehr viel. Ich freue mich sehr, wenn ich merke, dass die älteren, professionellen Fahrer auch den Nachwuchs loben und dulden.

Wie sieht nun Ihr Programm aus, legen Sie erst einmal eine Pause ein oder geht es direkt mit einem Rennen weiter?

Eibl: Ich habe jetzt zunächst mal drei Wochen Pause.

Haben Sie sich schon Gedanken darüber gemacht, welche Ziele Sie sich im kommenden Jahr stecken werden?

Eibl: Ja, ich habe auf internationaler Ebene auf jeden Fall das Podest im Auge und will natürlich meinen deutschen Meistertitel verteidigen.

Ihre Vereinskollegin Alessa-Catriona Pröpster, die nun erfolgreich mit dem Bahnrad unterwegs ist, hat vergangenes Jahr die RSG Zollern-Alb verlassen. Sie hatten auch schon darüber nachgedacht, das Team zu wechseln. Gibt es mittlerweile konkrete Pläne, werden Sie die RSG verlassen?

Eibl: Den Verein verlasse ich nicht, aber das Team. Wohin ich wechseln darf beziehungsweise kann, ist aber noch ein Geheimnis.

Wie stellen Sie sich auf lange Sicht Ihre Zukunft im Mountainbike-Sport speziell in der Disziplin Cross-Country vor?

Eibl: Mein Ziel ist es auf jeden Fall, mal bei Olympia dabei zu sein – vielleicht schon 2020. Außerdem strebe ich eine Profikarriere im Weltcup an. Ich will aber nebenher studieren und eventuell zur Sportfördergruppe der Bundeswehr.

Sie sind in Lenzerheide bereits bei einer Weltmeisterschaft angetreten. 2020 wird die WM in Albstadt und damit auf Ihrer Heimstrecke ausgetragen. Welche Erwartungen haben Sie an die Titelkämpfe in zwei Jahren?

Eibl: Mein Ziel ist dann, einen Podestplatz zu erreichen, aber eigentlich will ich in Albstadt schon um den Titel fahren.

Solche Ergebnisse, wie Sie dieses Jahr eingefahren haben, benötigen eine gute Vorbereitung im Vorfeld. Wie viele Stunden in der Woche trainieren Sie?

Eibl: Das ist sehr unterschiedlich. In einer Rennwoche sind es zwischen zehn und zwölf Stunden. In einer Trainingswoche können es aber auch mal 30 sein. Im Schnitt sind es wahrscheinlich so 14 Stunden.

Sie machen im kommenden Jahr Ihr Abitur, wie lässt sich Ihre sportliche Karriere mit der Schule vereinbaren?

Eibl: Seitdem ich auf dem Technischen Gymnasium bin, funktioniert das durch die dreijährige Oberstufe sehr gut.

Wann und wie hat Ihre Mountainbike-Karriere eigentlich begonnen?

Eibl: Ich habe mit circa zehn Jahren angefangen Rad zu fahren. Mein Vater ist immer den Bike-Marathon in Albstadt gefahren und in dem einen Jahr wurde nebenbei ein Kinderrennen veranstaltet, für das er mich angemeldet hat. Ich habe bis dahin Fußball gespielt und mein Vater meinte, ich soll doch mal Radsport ausprobieren. Ich bin danach sofort vom Fußball aufs Rad umgestiegen. In meinem ersten Jahr bin ich dann hauptsächlich Rennradrennen gefahren, dann bin ich aber schnell aufs Mountainbike umgestiegen, da es abwechslungsreicher war und es mir mehr Spaß gemacht hat.

Info: Ronja Eibl (Jahrgang 1999) ist ein vielversprechendes Talent der RSG Zollern-Alb im Bereich Cross-Country. Nicht nur für den Verein, sondern auch im Trikot des Bundes Deutscher Radfahrer fuhr die 19-Jährige in dieser Saison einige Erfolge ein, holte unter anderem Team-Silber bei den Weltmeisterschaften.